La respuesta de Ayuso a un joven que se ha encontrado con su ex arrasa en Twitter

Muchas de las frases que suelta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enseguida se popularizan y pasan a la posteridad. Al menos en redes sociales. Así pasó con una de las afirmaciones que realizó la dirigente madrileña en plena campaña electoral cuando aseguró que Madrid era un lugar donde podías cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Un argumento que ha sido objeto de humor ya varias veces en la red social.

Hace unas semanas una usuaria de Twitter dedicó un mensaje a Ayuso para mostrar su indignación después de que una amiga se encontrara a un ex en el Parque del Retiro. "A ver, la hoja de reclamaciones", pedía la joven. Ante la sorpresa de todos, Ayuso respondió a la muchacha, que ni siquiera le había mencionado, y provocó un auténtico cachondeo en las redes.

"No sé cómo ha podido pasar", contestó la presidenta y el tweet enseguida alcanzó la viralidad.

No sé cómo ha podido suceder. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 4, 2021

"No estoy satisfecho con el servicio"

Ahora la historia se repite. Se trata de un usuario que ha escrito indignado a la presidenta porque se ha encontrado con su ex en Madrid y para colmo, él vive en Barcelona. "Tía @IdiazAyuso soy de Barcelona y me he encontrado a mi ex en Madrid. No estoy satisfecho con el servicio", ha escrito.

Ayuso, tirando de sarcasmo, le ha contestado prometiendo que "ampliará el servicio". "Aún no hemos ampliado la cobertura a otras comunidades. Esperamos hacerlo en próximas fechas", ha afirmado. Las redes tampoco han dejado pasar la respuesta de Ayuso esta vez y las reacciones han sido de lo más diversas y divertidas.

Aún no hemos ampliado la cobertura a otras comunidades. Esperamos hacerlo en próximas fechas. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 26, 2021

Como esta la cosa para los de Valencia?

En breve tengo que ir a Madrid y quiero ir preparado. — Jesús (@xus_garcia) June 26, 2021

Yo me encontré con dos antiguos compañeros de instituto (IES "Valle de Leiva", Alhama de Murcia), en @MadridMeMataBar, de Tribunal. Cuidado con las promesas que dependen del Destino. — Juan Férez Torres (@TorresFerez) June 26, 2021

La verdad que el servicio en Madrid es excelente, llevo aquí 20 años y no me lo he vuelto a cruzar...una maravilla!! — Mararia (@Mararia1119) June 26, 2021