La Guardia Civil entra en una decena de clubes por sospecha de fraude a la INSS y a futbolistas en 2ªB y 3ª

Las inspecciones que se llevan a cabo buscan constatar la existencia de actividades irregulares. De manera que efectivos de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo han entrado en una decena de clubes por indicios de fraude en la Seguridad Social, fraude cometido presuntamente en categorías como la Segunda B y Tercera, las actuales Primera, Segunda y Tercera RFEF.

Los investigadores sospechan de cobros en B y cotizaciones muy por debajo de las cantidades efectivamente percibidas por los futbolistas, en claro perjuicio para las arcas públicas y de los propios jugadores. De la investigación se desprende que el control es mejorable en el fútbol semiprofesional. No parece suficiente el control del dinero que entra en caja a través de las taquillas, con indicios de dinero en B no declarado. También hay indicios de dinero de patrocinadores que no es plenamente declarado.

Entre los indicios aparecen también posibles contratos paralelos sin cotización. Es decir que habría contratos privados con otras cantidades que complementan los ingresos que figuran en los contratos oficiales. Es decir que, por ejemplo, en el contrato federativo pone 1.000 euros y esa remuneración se multiplica en acuerdos privados ya sin la pertinente cotización. Ello ha perjudicado por ejemplo a muchos futbolistas a la hora de cobrar su ERTE en pandemia. Se vulnera el derecho del futbolista por culpa de una cotización insuficiente.

La Guardia Civil y los inspectores han entrado o tenían previsto ingresar en las sedes de clubes como el Cartagena, ahora en Segunda División, y del Hércules, Real Balompédica Linense, Calahorra, Salamanca CF UDS, Mérida, Extremadura, o La Nucía. Según ha podido saber Radio Salamanca, desplazada a las inmediaciones del Helmántico, la Guardia Civil ha acudido al estadio sobre las 10:30 horas de esta mañana y ha hablado con el director general del club.

Los investigadores no descartan un fraude poco o mucho generalizado en las categorías semiprofesionales. La sospecha se extiende en fichas también de futbolistas de categorías inferiores. Incluso hay indicios en algunos clubes de capital extranjero que aparece de la nada. No sé descarta que de esas inversiones procedentes del extranjero pudiera incluso deducirse el blanqueo de capitales. En algún caso sorprende el formidable complejo deportivo de algún club.

Inspecciones a clubes que militaron en Segunda B

Las inspecciones, que no registros, de la Guardia Civil y de los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, tienen que ver sobre todo con clubes que militaron sobre todo en la extinta Segunda B con el objetivo, por lo tanto, de obtener documentos que revelen posibles delitos de fraude a la Seguridad Social y otros delitos vinculados al uso del dinero no declarado.

Fue una carta dirigida a la RFEF por parte de once clubes de Segunda B lo que puso en alerta a la Guardia Civil. En la carta se denunciaba el agravio comparativo que suponía para los clubs que sí pagaban de forma legal a sus jugadores y sí cotizaban debidamente.

Los investigadores también realizaron contactos con distintos agentes del mundo del fútbol para comprobar la veracidad de los hechos denunciados en la mencionada carta.