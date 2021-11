Una joven secuestrada pide ayuda con un gesto viral de TikTok y la policía detiene a su agresor

Las redes sociales están de forma constante en el punto de mira. Los jóvenes -y no tanto- las utilizan durante largos periodos de tiempo como forma de relacionarse y, en ocasiones, no benefician la salud mental y física de los usuarios. Sin embargo, no siempre es así.

Durante las cuarentenas mundiales vividas en la primavera de 2020, the Canadian Women's Foundation decidió lanzar en TikTok la campaña #SignalForHelp , que consistió en establecer una señal con las manos frente a la cámara para cuando una mujer está en peligro y no puede denunciarlo por estar conviviendo con su agresor.

Este es el gesto para pedir ayuda a través de una cámara / the Canadian Women's Foundation

Dos sencillos gestos con la mano eran suficientes para dar la voz de alarma, y esto fue precisamente lo que salvó a una joven en Estados Unidos el pasado jueves. Viajaba de copiloto en un coche junto a su secuestrador y decidió saludar por la ventana a todas las personas con las que se iba cruzando.

Según recoge The New York Times, el pasado jueves la joven viajaba de copiloto en un coche y se puso a saludar por la ventana a la gente con la que se cruzaba en la carretera, realizando el gesto de la campaña para pedir ayuda, hasta que finalmente alguien se percató y reconoció las señas.

De inmediato alertaron a la policía y el calvario de la adolescente de 16 años terminó. Su secuestrador, de 61, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades a la espera de ser juzgado y la joven pudo regresar a casa.