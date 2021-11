Jesé: "Mbappé me decía que iba a jugar en el Real Madrid algún día"

Jesé Rodríguez es uno de los líderes de Las Palmas, que en este arranque de temporada ocupa puestos de playoff en la Liga Smartbank. El canario regresó a su hogar, donde está recuperando un buen nivel que llevaba tiempo sin mostrar. Con seis goles y cinco asistencias, Jesé está deslumbrando en la isla.

Para hablar sobre su gran inicio de temporada, el de Las Palmas se pasó por Noticias #Vamos de Movistar+, donde confesó sentirse muy bien en estos momentos. "La verdad es que vuelvo a sentirme futbolista. Cuando un jugador está estable, va a sacar lo mejor que tiene dentro y es lo que me está pasando", afirmó Jesé.

El canario, además, está muy satisfecho con la decisión de volver a su isla. "Me ha venido fantástico, es genial rodearte de un equipo que conozco tan bien, con el apoyo de toda la gente que está metida en el club. Y por supuesto la estabilidad de la familia, tener a mi pareja cerca, a mis hijos, ayuda bastante", dice un Jesé que tiene como objetivo el ascenso. "Subir a Primera con Las Palmas sería algo para mí muy importante".

Su llegada a Las Palmas puso punto y final a su etapa en París, donde no triunfó en el PSG y acabó encadenando varias cesiones. En el equipo francés coincidió con Kylian Mbappé, el principal deseo de un Real Madrid que Jesé conoce bien. "Me decía que él iba a jugar en el Real Madrid algún día. No sabía si era en un año, en dos años, en tres años. Conociendo a Florentino, a saber todo lo que tiene hablado con él. Acabará jugando aquí, estoy seguro. No sé si ahora o en la temporada que viene", pronosticó el canario.