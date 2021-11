Dani Alves, tras fichar por el Barça: "No sé cuánto durará el sueño, pero que sea eterno mientras dure"

Dani Alves es nuevo jugador del FC Barcelona, una vez más. El brasileño fue anunciado como incorporación del primer equipo ya la próxima semana tras llegar libre. El jugador que pasó ocho años en Can Barça regresa a la que siempre ha considerado su casa como él mismo en un emotivo mensaje publica en su perfil de Instagram.

Feliz por haber conseguido algo en lo que trabajó "casi 5 años" y que ha conseguido gracias a sacrificio y esfuerzo. Después de su salida del Barça pasó por Juventus de Turín, PSG y Sao Paulo, pero siempre quiso volver a Barcelona. Con 38 años y con "muchas ganas de ayudar a reconstruir el mejor club del mundo" llega el medallista olímpico.

A pesar de que no puede debutar con la camiseta del FC Barcelona hasta el mes de enero, el brasileño está deseoso de empezar con sus nuevos compañeros en el vestuario ya mismo y la próxima semana veremos siete años más tarde a Dani Alves vestido de corto en el campo de entrenamiento Tito Vilanova.

Las palabras de Alves

Casi 5 años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. ¡Vuelvo a casa de donde nunca salir y como dije antes de irme; YO SOY UNO MÁS DE USTEDES, NO SÉ CUANTO DURARÁ ESE SUEÑO, PERO QUE SEA ETERNO MIENTRAS DURE!!

¡Nos vemos pronto donde más me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir EL MEJOR CLUB DEL MUNDO!!

Torno a la meva casa cullonsssssss!!!