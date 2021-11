Francia rinde homenaje a las víctimas mortales del atentado de la sala Bataclán en su sexto aniversario

El Gobierno francés ha rendido homenaje a las 130 víctimas mortales y a los 350 heridos de los atentados yihadistas del 13 de noviembre de 2015, con motivo del sexto aniversario de los ataques, los peores en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial.

El primer ministro francés, Jean Castex, ha encabezado los homenajes que se han celebrado en los principales puntos donde se produjeron las explosiones y los tiroteos. El Estadio de Francia, en Saint-Denis; los restaurantes Petit Carillon y Petit Cambodge; los bares de la Bonne Bière, Comptoir Voltaire y La Belle Équipe; y la sala de espectáculos Bataclán fueron objeto de los tributos que incluyeron ofrenda florales.

Autoridades del Gobierno francés rinden homenaje a las víctimas del atentado en la sala Bataclán. / Getty Images

El más emotivo sucedió en el Bataclán, en pleno centro de París, donde fueron asesinadas 90 personas, la mayor parte asistentes a un concierto de heavy metal. Durante aquella fatídica noche, actuaron varios comandos yihadistas de manera simultánea en diferentes zonas de París sembrando el caos y el pánico.

Precisamente este homenaje coincide con el mediático macro juicio contra los yihadistas aún vivos que estuvieron implicados en los ataques. "Hoy, París no se olvida del 13 de noviembre", dijo en Twitter la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, también presente en el tributo.

Víctima española de Bataclán

Cristina Garrido es la madre de Juan Alberto González Garrido, la única víctima española de los atentados de París de 2015. Él fue asesinado en la sala Bataclan, con un disparo por la espalda. Ahora su madre busca respuestas, busca al menos poder decirles a los asesinos de su hijo el dolor que arrastrará para siempre.

Cristina describe con minuciosidad en la entrevista con Aimar Bretos en Hora 25 cómo ha podido llegar a la conclusión de que Juan Alberto estaba huyendo en el momento en el que le dispararon. "Porque las fotos que he podido ver en Facebook y el lugar donde finalmente cayó es diferente, así que creo que estaba huyendo", cuenta. "Me tengo que creer que le mataron rápido para no pensar que sufrió", sentencia.