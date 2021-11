Papá Noel ya tiene el pasaporte COVID para repartir los regalos: así es este anuncio de Navidad de Reino Unido

Queda poco más de un mes para Navidad y ya empezamos a ver turrón en los supermercados, luces adornando las calles y spot publicitarios para felicitar las fiestas navideñas. Hace pocos días, se estrenó en España el esperado anuncio de la lotería, que evoca a este periodo del año, y este fin de semana le llega el turno a Reino Unido.

La cadena de supermercados Tesco ha realizado un anuncio muy emotivo que pretende concienciar de que ni el coronavirus nos va a parar. Eso sí, con sentido común y haciendo un llamamiento a la vacunación. Si el año pasado, el Servicio Nacional de Salud británico pretendía concienciar a la población del riesgo de contagios si nos saltábamos las restricciones y mostraba a un Papá Noel en la UCI por COVID-19, este año le coge el relevo Tesco.

La empresa muestra a un Papá Noel en el spot publicitario que no sabe si tendrá que hacer cuarentena dejando la ilusión de millones de niños en vilo. Sin embargo, todo el anuncio está acompañado por la canción de Queen, Don't Stop Me Now (Nadie me para) y se puede ver el ajetreo de la gente realizando sus compras navideñas y viajando para reunirse con sus seres queridos.

En el anuncio, aparece una presentadora de televisión preguntando si Papá Noel podrá repartir sus regalos o no y enseguida se puede ver al icono de la Navidad presentando en el mostrador de un aeropuerto su pasaporte COVID en la pantalla de su móvil, como prueba de que se ha vacunado frente a la enfermedad.

"Sabemos que la Navidad es un momento muy importante para muchos de nuestros clientes y, después de los eventos del año pasado, ahora es más cierto que nunca. Siempre que nos proponemos crear nuestras campañas, queremos estar seguros de captar cómo se siente realmente la nación y reflejar eso", declaró una portavoz de Tesco, en la presentación del spot publicitario.

Asimismo, desde la compañía dijeron que querían mostrar la ilusión de las personas al reunirse por fin este año con sus amigos y familiares, celebrar las tradicionales cenas y comidas y acudir a los supermercados y comercios a comprar todos los productos navideños.