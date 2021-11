Teresa Ribera, sobre el acuerdo de la COP26: "No es lo mismo reducir el carbón en España que en India"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera ha hablado en la Cadena SER sobre el reciente acuerdo de la COP26. Preguntada por las referencias a la "reducción" del carbón, en vez de la "eliminación" tal y como se preveía en el borrador del documento, la Ministra ha citado las diferencias entre países: "No es lo mismo el caso de España, donde hemos podido cerrar el 90% de las centrales de carbón en poco tiempo, porque hay alternativas energéticas, que hacerlo, por ejemplo, en India, que está asentada sobre una mina de carbón".

También ha hablado sobre la lectura que hace el Ejecutivo sobre el acuerdo de la Cumbre de Glasgow, y ha señalado que este texto ayuda a hacer un análisis "realista" y muestra un "compromiso sincero" de los Gobiernos, aunque "la transformación energética requiere un acción más potente".

Para la ministra, este acuerdo revela que las contribuciones realizadas hasta el momento "no nos permiten mantenernos dentro de la seguridad climática", por lo que "tenemos que hacer mucho más tanto en reducción de emisiones, en solidaridad internacional y en transparencia para ganar credibilidad de cara a la sociedad". "No basta con constatar que no hemos llegado" ha destacado Ribera, quien ha subrayado que ahora con el acuerdo "se activan mecanismos para decir que tenemos que llegar".

Otros actores a los que reclamar acciones

Ribera también ha comentado que el acuerdo de la Cumbre de Glasgow "constata que hay otros muchos actores a los que pedir cuentas e implicación, en particular los combustibles fósiles o el sector privado financiero". De igual modo, ha destacado el papel de los países vulnerables: "Necesitan visibilidad política para hacer frente a los efectos del cambio climático, más profesionalidad y más apoyo técnico para invertir en algo que es fundamental para su desarrollo".

Preguntada por lo que se ha quedado en el tintero en el marco del Acuerdo, la presidenta ha sentenciado que "hay una brecha evidente entre lo que los ciudadanos pensamos que necesitamos y Naciones Unidas es capaz de articular, pero no es donde se deciden las acciones: estas deciden en las ciudades y los consejos de Administración".