El impactante vídeo de la Guardia Civil que recuerda la importancia de bajar correctamente del autobús escolar

La Guardia Civil ha incidido, a través de las redes sociales, en la importancia de educar a los más pequeños en seguridad vial para evitar posibles accidentes. Concretamente en enseñarles cómo subir y bajar de un autobús escolar de la forma adecuada para evitar un posible atropello. Para ello, cuerpo de policía ha compartido un vídeo en el que varios niños tratan de cruzar la carretera por donde no deben tras bajarse del autobús escolar.

Un suceso que tuvo lugar hace ya varios años en la ciudad de Høyanger, al oeste de Noruega, donde un niño estuvo a punto de perder la vida tras cruzar la carretera por donde no debía. Después de detenerse en medio de la carretera, el autobús dejó salir a varios niños y niñas del mismo para que volvieran a sus respectivos hogares. A pesar de que la mayoría esperó las indicaciones de un responsable de los alumnos, ya que parecen buscar un paso subterráneo para cruzar la carretera, uno de los niños trató de cruzar la carretera en una zona no habilitada para ello.

La falta de visibilidad provocó el incidente

Dado que el autobús se paró en mitad de la carretera, este redujo considerablemente la visibilidad tanto de los niños y niñas del colegio como del resto de vehículos que circulaban por la pista. Por misma razón, y dado que no veía ningún tipo de peligro, el niño trató de cruzar la carretera rápidamente para llegar antes que nadie a casa. Lo que no sabía es que había un camión en el carril contrario que avanzaba sin saber de la posición del infante.

Primero echa un vistazo al vídeo. O dos...



¿Ya? ok.



Si no quieres que la vida de tus peques dependa de la providencia/suerte/ #PericiaDelConductor es imprescindible concienciarles de cómo subir y bajar correctamente de su autobús escolar, ¿no crees?#AhoraVasYLoRetuiteas pic.twitter.com/OqJiiIP20f — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) November 14, 2021

A pesar de que el conductor del camión que grababa el suceso desde su dashcam tocó el claxon en repetidas ocasiones para alertar al niño, el estudiante hizo caso omiso y siguió adelante con su plan. Cuando invadió el carril contrario, el joven vio cómo se le abalanzaba el camión encima, por lo corrió con todas sus fuerzas para evitar un atropello que parecía seguro. Por suerte, el camionero fue capaz de pisar el pedal de freno a tiempo para evitar la embestida.

La pericia del conductor evitó la muerte del niño

Sin embargo, y a pesar de que en esta ocasión no hubo que lamentar heridos ni víctimas mortales gracias a la pericia del conductor, no siempre es así. Por esa misma razón, la Guardia Civil recuerda a través de las redes sociales la importancia de concienciar a los más pequeños para que sepan qué hacer en cada momento: "Si no quieres que la vida de tus peques dependa de la suerte o de la pericia del conductor, es imprescindible concienciarles de cómo subir y bajar correctamente de su autobús escolar, ¿no crees?".

Respecto al caso que podemos ver en el vídeo, las autoridades de Høyanger investigaron si el conductor del autobús escolar provocó un grave error al bajar a los chicos en una ruta peligrosa. Sin embargo, la empresa responsable se defendió asegurando que se trataba de una parada autorizada.