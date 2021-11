Irací Hassler, alcaldesa de Santiago de Chile, ha contestado al comentario machista que le hizo un periodista en el programa Mucho Gusto, emitido en el canal Mega, de forma contundente y el vídeo ha corrido como la pólvora por redes sociales, aplaudiendo la reacción.

José Antonio Neme fue el autor de las polémicas palabras, a raíz de la idea de la alcaldesa de rediseñar el trazado de la línea de metro de la capital chilena. "Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo digo ok".

Por si preguntan el contexto: Neme hace 2 semanas se refirió a la alcaldesa de esta manera: "Irací, mamita, o sea, de verdad, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en las Torres del Paine, en el Campo de Hielo Norte, yo di ok."pic.twitter.com/TA16hOOHBv — Ignacio 🌳 (@ignxcio) November 15, 2021

A pesar de que la frase la pronunció en octubre, Hassler acudió este domingo como invitada al programa, y no dejó pasar la oportunidad de reprochárselo a Neme. Tras una breve presentación, el periodista señaló: "Tenemos que tomarnos un café porque yo sé que usted está enojada conmigo".

¡Estamos al aire! #Iracíenmuchogusto

A José Antonio Neme: "Las formas de violencia verbal acrecientan un modelo estructural de violencia y necesitamos avanzar en un cambio respecto de igualdad de género. Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, la alcaldesa de Santiago". — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) November 15, 2021

Ante estas palabras, la contestación de la alcaldesa fue inmediata: "No, mire. No es necesario tomar cafés, pero sí yo creo que es importante, José Antonio, que el movimiento de mujeres feministas ha tenido una lucha importante contra la violencia de género, que las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones y con ello merecemos respeto".

Justo después, Hassler continúo: "Yo no soy tu hija, no soy tu mami. Soy Irací, me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago que es el cargo que tengo por elección popular", mientras el periodista admitía su error con varios matices que no gustaron a la responsable chilena.

Nemes pidió disculpas por "si se sintió ofendida" y Hassler le respondió una vez más: "No es que yo me sentí. Es que yo creo que las mujeres estamos en los espacios de decisión y no somos hijas y tampoco somos mamis". Sin embargo, el periodista no terminó de pedir perdón de la forma adecuada.

"Si usted abraza ese discurso, yo como soy hombre le pido disculpas si se molestó", replicó Neme. "Es que no es sólo si alguien se molestó Antonio, ahí pones el 'pero'. Es que las mujeres no somos ni hijas, ni mamis... Soy una autoridad pública y soy una mujer y por tanto creo que merezco un respeto como todas las mujeres", terminó zanjando la alcaldesa.