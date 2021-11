Polémica por las palabras de Pepón Nieto a Díaz Ayuso: "Daba la sensación de estar mal medicada"

Pepón Nieto ha protagonizado una polémica en redes sociales por sus palabras sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El actor acudió al programa La Roca, de La Sexta, para ser entrevistado. La periodista, Nuria Roca, quiso saber su opinión sobre Ayuso y le introducía el tema así: "No sé si te voy a hacer meterte en un charco ahora, pero vienes de una familia de hosteleros y Ayuso ha defendido mucho al sector, ¿qué te parece?"

Nieto ha comenzado haciendo un repaso de su trayectoria política y la ha definido como "un pulpo en un garaje". "Parecía que el PP tenía muy claro que no iba a ganar la Comunidad y al final sumaron, restaron y todo les encajó, e Íñigo Errejón y el del PSOE no pudieron optar, no sumaban. Y entonces fue Ayuso", ha comentado.

"Ayuso decía barbaridades y hacía cosas raras"

Sin embargo, el actor incendiaba las redes con las polémicas palabras que decía después: "Ayuso al principio decía barbaridades como que el atasco en Madrid era maravilloso, lo de las pizzas de los niños... Decía cosas como muy peculiares y era una persona que me daba la sensación incluso de que estaba mal medicada, hacía cosas raras". Justo después trataba de arreglarlo diciendo que el también había estado mal medicado: "Pero que no pasa nada, yo también estaba mal medicado, pero no presidía la Comunidad de Madrid".

Tras estas palabras desafortunadas que los usuarios de las redes le han reprochado, continuaba hablando de la presidenta madrileña. "De repente se ha convertido en un fenómeno político y la gente está encantada con ella. Es una tía a la que siguen muchísimo y gusta muchísimo", ha dicho. Y ha añadido: "Tiene mucha personalidad, hace la política de forma distinta".

La periodista ha seguido alimentando las palabras de Nieto y le ha espetado: "Ella podría ser una mujer presidenta del Gobierno", a lo que el actor ha respondido rápidamente: "Dios no lo quiera, pero tiene pinta".

La indignación de las redes

Hace unos meses, se generó malestar por la respuesta del diputado del PP, Carmelo Romero, al líder de Más País, Íñigo Errejón, en el Congreso. "Vete al médico", le espetó el 'popular' ante las críticas de muchos que lo acusaron de despreciar la salud mental. Ahora la historia se repite y las redes no han pasado por alto las palabras de Nieto sobre Ayuso. Algunas de las reacciones:

Pepón Nieto sobre Isabel Díaz Ayuso:



“Era una persona que me daba la sensación, incluso, que estaba mal medicada. Hacía como cosas así raras”



Y luego que si la salud mental.🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/0kLBGldMZh — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) November 14, 2021

Ah, que Pepón Nieto es médico. Ah no, que es un hombre atacando a una mujer sin estar ella delante para defenderse. Ok. https://t.co/JC8JWp3eZc — Esther Sanz-Capitana🦁🥝 (@_esthersanz) November 14, 2021

Pepón Nieto ridiculiza a los enfermos mentales para meterse con Ayuso y la presentadora le ríe la gracia. Este es el nivel. pic.twitter.com/SPskrXqprT — Monolocus (@Monolocus) November 15, 2021