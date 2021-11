Sonsoles Ónega rompe a llorar al recibir la sorpresa de Ana Rosa Quintana en el estreno de 'Ya son las ocho'

Hace dos semanas que Ana Rosa Quintana se despedía de sus telespectadores tras comunicar que padecía cáncer de mama. La periodista decidió retirarse temporalmente de 'El programa de Ana Rosa' para someterse al tratamiento y volver cuanto antes. "Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia", dijo.

Sin embargo, este lunes ha regresado a los platós de Telecinco para desear suerte a su compañera Sonsoles Ónega que estrenaba hoy su nuevo programa 'Ya son las ocho', la versión vespertina de 'Ya es mediodía'. La periodista lo primero que ha hecho al empezar el programa ha sido recordar a su compañera de las mañanas, Ana Rosa. "Hoy echo de menos tu abrazo, como el que me diste cuando arrancamos 'Ya es mediodía', así que hoy el programa va dedicado a ti", ha dicho.

Lo que no esperaba Ónega es la sorpresa en directo de su mentora y al verla, no ha podido contener las lágrimas de la emoción. "Gracias, estás guapísima", le decía la presentadora a Ana Rosa mientras la abrazaba. "Suerte a todos, esto es maravilloso", expresaba Quintana mientras le decía a su compañera que no llorara.

"Sabes que te echamos de menos todo el rato", le ha respondido Ónega que no daba crédito a la visita inesperada de Ana Rosa. "Que tengáis mucha suerte, va a ser un exitazo. Eres maravillosa y te va a ir muy bien", se ha despedido la periodista, y Ónega ha confesado a sus compañeros que ni se imaginaba la sorpresa.