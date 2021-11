Como no podía ser de otra manera, la llegada de Xavi Hernández al banquillo del FC Barcelona está dando muchísimo que hablar. Cada gesto, instrucción, fichaje o decisión del catalán es noticia y no es para menos, es la gran esperanza blaugrana en uno de los momentos más difíciles de la historia del club. Sobre sus primeros días al frente de la plantilla, ha hablado Gerard Piqué con Ibai Llanos.

El central ha contado que canceló una entrevista con el programa 'El Hormiguero' de Antena 3 y que habló con Xavi al respecto. “Le tuve que explicar qué era esto de 'El Hormiguero', que no sabía ni de qué estaban hablando, y le tuve que explicar que nada, que es verdad que cancelé la entrevista, pero la cancelé porque me dio la gana cancelarla, porque al final hay unas normas que ha puesto Xavi y que si quieres viajar pues tenías que decirle y comentarle y preferí no comentárselo y cancelar la entrevista porque no me apetecía tener que pedirle permiso ni mucho menos”, ha dicho.

En esta línea, ha añadido: “Sí me apetecía hacerla porque si no no la hubiera organizado, pero buscaremos una fecha más idónea, es adaptarse a las circunstancias”. "Xavi ha puesto sus normas, que nos parecen genial a todos”, ha apostillado.

Ibai ha bromeado al respecto: "Tengo 8.000 mensajes de ‘Piqué te van a poner una multa’. Pero, vamos a ver, son las diez de la noche y está en casa. ¿Estamos haciendo algo mal? Pregunto...". "Alguno se cree que te dijo: ‘Gerard, se acabaron los globos’. Si viesen lo que piensa Xavi de los globos, si tú lo supieras...", ha añadido.