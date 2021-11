Liam, hijo de Michael Robinson, en los Ondas: "He tenido suerte, mi padre ha sido mi mentor y mi mejor amigo"

Entre todos los premiados a los Ondas que recogerán el caballo alado, hay uno muy especial, el Premio Ondas Nacional de Televisión al Mejor Presentador de Michael Robinson, tristemente fallecido en abril de 2020. "Es un momento brutal, es un momento muy romántico tanto para la familia como para el equipo", ha explicado en la alfombra roja Liam Robinson, hijo del exfutbolista y presentador de la SER e 'Informe Robinson' en Movistar+.

📽 Liam Robinson, hijo de Michael Robinson en los #Ondas2021: "He tenido la gran suerte de que mi padre ha sido mi mentor y mi mejor amigo, el cariño que nos ha llegado ha sido brutal"https://t.co/18Y8wR85Ck pic.twitter.com/dqCtDBNz2q — Cadena SER (@La_SER) November 16, 2021

"He tenido la gran suerte de que mi padre ha sido mi mentor y mi mejor amigo. Momentos te podría decir miles, pero el cariño que nos ha llegado ha sido brutal. Nos ha arropado toda España y estaremos eternamente agradecidos a los compañeros, a los fans, ciudadanos, el vecino, a todos. Ha sido una sensación brutal", ha subrayado Liam. "No solo estamos los tres, mi hermana, mi madre y yo, también estamos acompañados de Luis Fermoso y José Larraza (periodistas que hacían Informe Robinson). Nos hace muchísima ilusión compartir esto no solo en familia sino también con la familia extendida".

El texto con el que se anunció su Premio Ondas: Michael Robinson, una persona excepcional que se convirtió en una celebridad mediática, con una gran capacidad para transmitir su pasión y entusiasmo por el fútbol y, sobre todo, por la vida. Como escribió su amigo John Carlin, "Michael se hacía querer por la simpatía que emanaba, ante todo, pero parte de su éxito como figura pública en España se debió al contraste tan suyo, tan marca de la casa, entre el acento inglés con el que hablaba castellano y su dominio absoluto de la jerga española. Siempre salpicaba nuestras conversaciones –decía Carlin- aunque fueran en inglés con palabras como capullo, pringao, chorizo, horterada, o expresiones como “me la suda”, “vender la moto”, “tonto del culo” y “no me toques los cojones".