Alves, en su presentación con el Barça: "El vestuario ahora está mejor porque yo estoy aquí"

El futbolista brasileño Dani Alves ha afirmado que "el sueño ha dicho que no ha acabado", al referirse a su regreso al Barcelona, durante el acto de su presentación como nuevo jugador azulgrana. "La última vez que cogí un micrófono aquí dije que no sabía si este sueño había acabado y el sueño ha dicho que no ha acabado", ha explicado ante miles de aficionados azulgranas en el Camp Nou esta tarde de miércoles. "El vestuario ahora está mejor porque yo estoy aquí", ha señalado el brasileño que ha aparecido sobre el césped junto a Joan Laporta

"Estoy aquí porque soy uno más de ustedes", ha dicho el lateral derecho, que regresa al Barça después de prácticamente seis años jugando en otros equipos antes de firmar su contrato hasta el 30 de junio de 2022 en el mismo césped del feudo azulgrana. Alves, que se presentó descalzo en el Camp Nou, ha añadido que "algunas cosas pueden cambiar, ahora estoy un poco más guapo, pero hay otras cosas que no pueden cambiar, como la esencia de cada uno, es el momento de poner el Barça allí arriba". "He elegido el número 8 porque pienso que los homenajes hay que hacerlos en vida. Lo he elegido por Iniesta pero también por Stoichkov", ha continuado.