La tradición que no rompe Dani Alves: lo hizo cuando fichó en 2008 y lo ha repetido en su vuelta al Barça

Dani Alves ha vuelto al Camp Nou en una nueva etapa como jugador del FC Barcelona, pero esta vez al final de su carrera deportiva, eso sí, igual de ilusionado que la primera vez que se vistió la camiseta azulgrana. El futbolista brasileño ha querido hacer un guiño a su pasado en su nueva presentación en 2021: y es que lo ha hecho con sandalias.

En 2008, @DaniAlvesD2 llegó al Camp Nou en sandalias. Hoy lo ha vuelto a hacer.

😏 Hay tradiciones que no se pueden romper, no, Dani? pic.twitter.com/hZp5XjO7aB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 17, 2021

"Yo vengo con chanclas porque muchas cosas pueden cambiar, pero otras no", ha dicho el propio Dani Alves en un vídeo que ha publicado el Twitter oficial del Barcelona. Con traje y en chanclas, en noviembre. "En 2008, Dani Alves llegó al Camp Nou en sandalias. Hoy lo ha vuelto a hacer. Hay tradiciones que no se pueden romper, ¿no, Dani?", ha escrito el club catalán. El defensor de 38 años vuelve a la que fue su casa, libre y de manera gratuita, después de su última experiencia en el Sao Paulo brasileño, a petición del nuevo entrenador del Barça, Xavi Hernández.

Un fichaje que ha suscitado todo tipo de críticas y no ha dejado indiferente a nadie. "Si hablas con cualquier periodista que sigue el fútbol sudamericano te dice que Dani Alves está acabado, que ha dado un nivel paupérrimo. No sé si es un fichaje bueno, malo o regular porque no conozco el Barça tanto como para analizarlo. A poco que lees y preguntas dicen que es un exfutbolista, que es peor que lo que tiene el Barça ahora. Futbolísticamente dicen que es un desastre, que se ha arrastrado por el campo. En Brasil no dan crédito al fichaje", explicaba Antón Meana en la 'Barra Libre' de SER Deportivos de este pasado lunes.

Sin embargo, los grandes números que Dani Alves dejó en el Barcelona siguen pesando. El lateral derecho del Barça es una posición maldita desde que el lateral brasileño se marchó, ni Sergi Roberto, Dest, Emerson, Aleix Vidal, Wagué o Douglas han cuajado en esa demarcación. Ahora, Xavi tendrá la oportunidad de trabajar desde los próximos días con el lateral brasileño, sin embargo, no podrá debutar con la primera plantilla hasta enero, tal y como ha informado el club en sus cuentas oficiales. Con cuatro posibles laterales derechos en la plantilla, lo lógico es pensar que Alves compita el puesto con Dest y Mingueza, mientras que Sergi Roberto pase a pelear por un puesto en el centro del campo.

El otro perfil que viene a cubrir Dani Alves es el de hombre fuerte del vestuario y ejemplo para las nuevas generaciones. De momento, el futbolista que lo ha ganado todo con el Barça, ya ha dejado una arenga a sus compañeros. "Después de tanto tiempo fuera, volver aquí es un honor, un gustazo. Poder compartir con ustedes también, Vengo a aprender de ustedes, ahora el nuevo mundo. Pero del viejo, quiero transmitir una cosa: saber qué representa este club y esta camiseta. Yo he estado fuera y este es el mejor sitio para hacer cosas grandes, para vivir. Ustedes están aquí, que lo valoren porque fuera no hay nada mejor. Insistir que es un placer estar aquí con ustedes. Vamos a hacer cosas grandes porque este club está hecho de esto, de hacer cosas grandes", dijo.

"Casi 5 años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. ¡Vuelvo a casa de donde nunca salir y como dije antes de irme; YO SOY UNO MÁS DE USTEDES, NO SÉ CUANTO DURARÁ ESE SUEÑO, PERO QUE SEA ETERNO MIENTRAS DURE!!

¡Nos vemos pronto donde más me fascina, con la misma ilusión de la primera vez y con las mismas ganas de ayudar a reconstruir EL MEJOR CLUB DEL MUNDO!!

Torno a la meva casa cullonsssssss!!!"