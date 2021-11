Los condenados por el asesinato de Malcolm X, exonerados más de cinco décadas después

Se llaman Muhammad Abdul Aziz y Khalil Islam. Fueron condenados en 1966 por asesinar al activista por los derechos civiles Malcolm X, pero mañana serán exonerados por la Corte Suprema de Nueva York, lo cual anula las condenas pronunciadas en 1966 contra ellos, al considerar que fueron "erróneas". La revisión del caso llega después de que un documental de Netflix cuestionara su culpabilidad.

Conocidos en aquella época como Norman 3X Butler y Thomas 15X Johnson, pasaron meses en la cárcel acusados de haber participado en la muerte de Malcolm X, que perdió la vida el 21 de febrero de 1965, cuando tres hombres dispararon al líder negro en el momento en que iba a dar un discurso en un auditorio en Manhattan y pasaron décadas en prisión.

Ambos defendieron siempre su inocencia. Aziz, de 83 años, fue excarcelado en 1985. Islam salió dos años después y falleció en 2009. También fue acusado y condenado a cadena perpetua Mujahid Abdul Halim (conocido como Talmadge Hayer), que durante el juicio reconoció haber participado en el asesinato, aunque insistió en que los otros dos acusados no tenían nada que ver.

Una investigación de casi dos años realizada conjuntamente por el fiscal de distrito de Manhattan y los abogados de los dos condenados concluyó que se ocultaron algunas pruebas, que de haber sido entregadas, probablemente habría conducido a a la absolución de los acusados.

En una entrevista con The New York Times, Cyrus Vance, el fiscal de distrito de Manhattan, se disculpó en nombre de los cuerpos de seguridad del estado: "La aplicación de la ley a lo largo de la historia, en algunas ocasiones, no ha sido responsable", por lo que "estos hombres no recibieron la justicia que merecían".

Una confesión de un policía encubierto

El pasado febrero, la familia del activista divulgó que había recibido una confesión póstuma de un policía que implicaba a la Policía de Nueva York (NYPD) y al FBI en su asesinato. Tres hijas de Malcolm X, Qubiliah, Ilyasah y Gamilah Shabazz, pidieron que las autoridades reabrieran el caso del líder de los derechos civiles a la luz de una "nueva prueba" presentada por el familiar de un policía encubierto fallecido llamado Raymond Wood.

Wood confesó en una carta antes de morir que la Policía y el FBI conspiraron para "socavar" el movimiento por los derechos civiles, y que su misión fue infiltrarse en él para alentar a sus líderes y miembros a cometer delitos.

En la carta, firmada en 2011, el policía fallecido explicó que su cometido era "hallar evidencia de actividad criminal y que el FBI pudiera desacreditar y arrestar a sus líderes", y que "bajo la dirección" de sus superiores alentó a sus miembros a "cometer actos criminales". Wood dijo que tuvo responsabilidad en el arresto de dos miembros del equipo de seguridad de Malcolm X días antes del discurso público en el Audubon Ballroom, en el vecindario de Washington Heights (Manhattan), donde murió tiroteado.

Aproximadamente un año antes de su asesinato, Malcolm X había abandonado la Nación del Islam, grupo al que pertenecían los tres acusados, lo que provocó amenazas de muerte de miembros de esa comunidad.