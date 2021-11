Mingueza: "Necesitábamos un cambio, la gente no estaba contenta y creemos en Xavi"

La salida de Ronald Koeman y la llegada de Xavi Hernández en el banquillo del FC Barcelona ha supuesto un drástico cambio de aires en el club blaugrana, que ahora vuelve a respirar ilusión y confianza. Muestra de ello son las palabras de Óscar Mingueza en una entrevista con TV3, en la que el defensa ha hablado de la situación actual del Barça.

"El vestuario necesitaba un cambio. No existía el ambiente que necesitábamos. La gente no estaba contenta. Y cuando no estás bien y las cosas no salen, necesitas un cambio de aires. Estoy seguro de que con Xavi nos irá muy bien", asegura un Mingueza que ve con buenos ojos la entrada del nuevo técnico. "La idea con la que ha llegado es muy buena. Ha entrado con muy buen pie en el vestuario. La gente cree en lo que dice y esto es muy importante".

La llegada de Xavi, además, también ha supuesto una nueva manera de entrenar. "Los ejercicios están muy enfocados en la idea de lo que queremos hacer en el campo. Tenemos más clara esta idea. Y lo hacemos con la máxima intensidad, presión, trabajo, calidad. Es bueno que tengamos la idea clara y que todos trabajemos de una forma específica para obtener un buen resultado como equipo", añadió el joven español.

El debut de la leyenda blaugrana como técnico culé será este fin de semana, nada más y nada menos que en un derbi de Barcelona ante el Espanyol. Un partido en el que Mingueza espera que cambie el rumbo del equipo. "Debería ser un punto de inflexión en la temporada. Es un buen partido para cambiar la dinámica en la que estamos. Estrenamos entrenador y el estadio estará lleno para apoyarnos. A partir de ahora, debemos ser capaces de enlazar buenos resultados y mostrar que no somos un equipo vulnerable, que podemos luchar contra quien sea y que optamos a los títulos", sentenció un optimista Mingueza.