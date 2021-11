Jorge Molina: "Dani Alves es un joven, como yo"

Jorge Molina es un clásico del gol en LaLiga. El delantero, a sus 38 años, continúa siendo importante en la máxima categoría del fútbol español. Ahora en el Granada, que será el rival del Real Madrid este sábado en el campeonato liguero.

Sobre el duro enfrentamiento de este fin de semana ha hablado Molina en 'SER Deportivos', donde lo ha calificado como "un partido diferente". Además, el ariete español también ha hablado sobre las dudas que hay acerca del rendimiento de Dani Alves, que también tiene 38 años.

¿Qué tal ha sentado el parón?

Bien. Nos sirve para trabajar y corregir errores, y también para desconectar el fin de semana y ver a la familia.

¿Hay mucha ilusión por el partido contra el Madrid?

Sí, la gente tiene ganas después de tanto tiempo sin poder disfrutar estos partidos en el estadio. Nosotros también. Es un partido diferente.

¿Tú le has ganado al Madrid?

Pocas veces, pero sí. Con el Betis ganamos 1-0 en el Villamarín con gol de Beñat, y con el Getafe creo que no.

¿Y qué hay que hacer para ganar a este Madrid?

Hay que hacer las cosas muy bien, teniendo un buen día todos, trabajando como un equipo. Teniendo efectividad y estando acertados, y si ellos no tienen su día te viene bien.

¿Eteki y Gonalons llegan?

No sé cómo está el tema, están entrenando con el equipo, pero hasta última hora no se sabrá si llegan. Quien no va a estar es Luis Milla.

¿Te viene bien el cambio de dibujo a jugar con dos delanteros?

Con dos puntas se abre un poco más el abanico para los de arriba. Vamos cambiando y la imagen del equipo en estos últimos partidos ha sido mejor y hemos mejorado la imagen.

Vaya faena le hiciste al Getafe empatando en el descuento...

Me sabe mal porque tengo muchos amigos en el Getafe y por las circunstancias, pero cada uno tiene que mirar por lo suyo. Les deseo toda la suerte de ahora en adelante. Tienen muy buen equipo y van a mejorar los resultados.

Dani Alves tiene 38, tu edad, y hay muchas dudas sobre su rendimiento...

Es un joven... Influyen muchos más factores y más determinantes que la edad, como trabajar día a día, ser constante y profesional, cuidarte. Todo eso hace que estés en condiciones de rendir. Secretos poco, es el trabajo a diario. Con la edad tienes que medir todo más al detalle.

¿Jugarás una temporada más en Primera o se te pasa por la cabeza la retirada?

Hay que ser realista y saber que cada vez el fin está más cerca. Mientras las fuerzas acompañen, seguiré dando guerra. Yo disfruto de la profesión más bonita del mundo.