El PP invita a Cayetana Álvarez de Toledo a dar "un paso atrás"

El vicesecretario de comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha sugerido este jueves que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo debería dar "un paso atrás" si discrepa de la línea del partido. "Si tú no estás contento, no estás de acuerdo con el devenir de tu formación política (...); si yo perdiera la ilusión, las ganas o no me sintiera contento en el proyecto, pues daría las gracias por haberme permitido estar en este lugar y representar a mi tierra", ha respondido en TVE preguntado por las declaraciones de Álvarez de Toledo.

El grupo parlamentario del Congreso debatirá próximamente si aplicar algún tipo de sanción a la diputada, pero la exportavoz parlamentaria del PP ha dejado claro en los últimos días que no piensa entregar su acta de diputada al considerar que hacerlo "sería la opción fácil y vulgar". Desde su entorno se recuerda además que ella sigue conservado el carné del partido. Sigue siendo afiliada en Barcelona.

Las polémicas palabras que la exportavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo dedica en su nuevo libro contra Pablo Casado o Teo García Egea no solo han levantado ampollas en los populares sino que se han sumado a la crisis abierta por el control del PP de Madrid ya que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, defendía el miércoles a su compañera de filas. Considerando que lo escrito y dicho por Álvarez de Toledo son "opiniones personales" pero añadiendo que "ella siempre ha representado los valores del PP".

De esta manera, muchos en el cuartel general popular dan por" alineadas" las crisis del PP de Madrid y la exportavoz parlamentaria que consideran parte de una misma estrategia para cuestionar abiertamente el liderazgo de Pablo Casado. La dirección reconoce el "incendio" interno pero añade que "deberán dar explicaciones quienes están alimentando el fuego".

Con respecto a la crisis madrileña Génova deja claro que no va a moverse de sus posiciones " las reglas y el calendario se respetan y punto", dicen. En lo que se refiere a Álvarez de Toledo ironizan diciendo: " Libres e iguales también para las sanciones". Sin embargo el partido no tiene prisa por aplicar una sanción en el ámbito parlamentario a la diputada. No en plena polémica. "No vamos a hacer promoción de su libro", sentencian.