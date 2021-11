Sergio Ramos ya es uno más de la rutina del París Saint Germain. Superado su periodo de lesión, por el cual no juega un partido oficial desde el pasado mes de mayo, el camero ha recibido por fin la ansiada alta médica. Razón de peso para poder ver al exjugador del Real Madrid con Leo Messi en una curiosa imagen del entrenamiento de los de Mauricio Pochettino.

A ambos se le han visto bastante cómodos en la ciudad deportiva del conjunto parisino, tras completar sesión preparatoria de cara al partido de esta jornada frente al Nantes. A pesar de la recuperación de Ramos, las últimas informaciones apuntan a que todavía no es su hora y que entrar en la convocatoria va a seguir el próximo paso a seguir. No habrá uno más allá. Por lo tanto, el camero no disfrutará de minutos, de los que parece sí podrá disfrutar Leo Messi. Estas eran las declaraciones de su entrenador a media mañana sobre el estado de salud del andaluz: "Tengo una reunión con el área médica para ver si estos jugadores pueden estar en el grupo. Todavía no lo hemos decidido, lo decidiremos en una hora".

El argentino viene de disfrutar de minutos en el parón de selecciones con la albiceleste a pesar del malestar público mostrado por Leonardo, director deportivo del París Saint Germain. El enfrentamiento de esta jornada será una prueba de fuego para conocer en que estado real de salud se encuentra el compatriota de Pochettino.

El París Saint Germain se enfrenta a un equipo entrenado por el exjugador francés Antoine Kombouaré, conocido por ser la primera víctima de la versión qatarí de los parisinos, pero que sorprendió en sus declaraciones esta semana defendiendo ese modelo: "Si los clubes llenan los estadios es para ver a las estrellas del PSG".