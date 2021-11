La "libertad" en la vacunación une a Djokovic y Kyrgios: "Coincido con él"

El tenista serbio, Novak Djokovic ha reiterado su posición en la libertad de elección sobre la vacuna COVID-19 a medida que crecen las dudas respecto a su participación en el Abierto de Australia en enero. El número uno del mundo se ha negado en repetidas ocasiones a revelar su estado de vacunación y aseguró "no estar seguro" de defender su título en Melbourne.

El Gobierno del estado de Victoria, donde se lleva a cabo el Major en Melbourne, han dicho que los jugadores no vacunados no podrán participar en el torneo. Uno de los que no podrá participar es el siempre notorio Nick Kyrgios, quien dijo en su podcast que no creía que fuese correcto obligar a nadie y mucho menos a los atletas, a vacunarse.

La relación entre el serbio y el australiano se ha demostrado en numerosas ocasiones que no es buena, sin embargo en este punto sobre la libertad para elegir vacunarse parecen estar en común: "Estas declaraciones fueron inesperadas sabiendo lo que venía de él hacia mí en los últimos años, pero esta vez debo estar de acuerdo con él en que la libertad de elección es esencial para todos, ya sea para mí o para alguien más", afirmó el número uno del mundo en una conferencia de prensa en la ciudad italiana de Turín donde está cerrando la temporada.

"Realmente no importa si es la vacunación o cualquier otra cosa en la vida. Debe tener la libertad de elegir, de decidir lo que quiere hacer. En este caso particular, lo que quiere poner en su cuerpo".

Melbourne ha tenido la mayor cantidad de días de confinamiento de cualquier ciudad australiana desde que comenzó la pandemia de coronavirus. El primer ministro de Victoria, Daniel Andrews, dijo que no solicitaría permisos para permitir que los atletas no vacunados ingresen al país. "Siempre he sido un defensor de eso y siempre un partidario de la libertad de elección, y siempre lo apoyaré porque la libertad es esencial para, diría, una vida feliz y próspera", agregó Djokovic, quien ha ganado 20 singles importantes. títulos que incluyen un récord de nueve coronas del Abierto de Australia.