Kyrgios: "Roland Garros es la mayor basura que he visto"

Que Nick Kyrgios es uno de los tenistas más polémicos del circuito no es nuevo, sin embargo, ha vuelto a ser noticia por unas declaraciones que el australiano ha hecho en el podcast 'No Boundaries' y que el medio francés 'L'Equipe' ha recogido ya que el deportista señala directamente a Roland Garros, el Grand Slam disputado en París. "Roland Garros deberían quitarlo del calendario. Es la mayor basura de Grand Slam que jamás haya visto", ha explicado. Tras mostrar su inquina sobre el torneo francés, Kyrgios ha destacado que en el Open de Australia "la presión es enorme" ya que "todo el mundo espera mucho de ti". "En los entrenamientos, si se me escapa un 'joder' ya tengo a los medios a mi espalda... No puedo hacer nada. Es brutal. A mí me encanta Wimbledon. Hasta las personas que no siguen el tenis conocen ese torneo. Es el más prestigioso", ha continuado.

Asimismo, el australiano ha señalado quién es para él el mejor jugador de la historia. "Ahora mismo diría que Federer es el jugador más influyente. Su juego ha sido copiado. En el circuito hay chicos como Dimitrov que literalmente le han copiado su juego. ¡Colega, encuentra tu propio estilo! Nadie juega como Djokovic cuando la gente imita a Federer. Incluso yo imito su gesto al saque a veces. Si Djokovic gana otro Grand Slam, creo que seguirá adelante", ha señalado. "Para mí, Federer es el Michael Jordan del tenis. Lo que ha conseguido por el deporte con los aficionados, con los niños... De los tres, creo que los niños admiran más a Federer. Y a nivel global es el que más ha hecho para cambiar el deporte. Su retirada le hará mal al tenis, para los patrocinadores y demás. Sin Federer, no habrá Djokovic y Nadal porque ellos le estaban persiguiendo", ha añadido Kyrgios.

Sobre el COVID y la controversia que ha generado ver que varios deportistas de élite no se quieren vacunar, el tenista ha querido romper una lanza por ellos pese a que él ha asegurado que está vacunado: "Kyrie Irving, Novak Djokovic... Estos chicos han dado tanto y han sacrificado tanto, y además son deportistas admirados por millones de personas. Creo que está mal obligar a uno a vacunarse. Yo ya tengo puestas las dos dosis de la vacuna, pero no puedo forzar a nadie o decirle 'No puedes jugar aquí porque no estás vacunado'". Kyrgios ha destacado que "hay otras soluciones, como hacer test todos los días" para los que no se quieren vacunar: "Han llegado a Australia test de Estados Unidos que tienen una eficacia del 85% y tienes los resultados". Aún así ha subrayado que no se debería celebrar el próximo Open de Australia. "Hay que enviar un mensaje a los habitantes de Melbourne que han estado confinados durante 275 días", ha añadido.

Entre los consejos que ha lanzado a todos los tenistas que estén empezando ha destacado la perseverancia por encima de la perfección: "No hace falta buscar la perfección, hay que buscar el progreso. Entrenar todos los días para seguir entrenando. Es simple, entrenar, cambiar tu dieta... No debes estar en competición constante con los demás. En el momento en que te comparas con otros... Si puedes mirarte en el espejo, sabes que tú eres tú mismo y que puedes estar orgulloso de ello. Hay muchos caminos para ser un tenista profesional, no estás obligado a hacer como Federer, Nadal o Djokovic. Yo he ganado a esos tipos a mi manera. Sea cual sea el deporte o la profesión, debes creer y tener confianza en ti mismo. Evidentemente tienes que trabajar duro, no hay atajos".