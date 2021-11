Margarita del Val lanza un mensaje a los antivacunas y no puede ser más explícita: "Se tienen que dar cuenta"

La viróloga del CSIC Margarita del Val ha mandado un mensaje muy contundente a las personas que aún no se han vacunado. Lo ha hecho en La Sexta tras ser preguntada por los antivacunas. "Se tienen que dar cuenta de que los demás estamos vacunados y está funcionando bien", ha dicho.

Asimismo, la científica ha tirado de ironía y ha continuado: "No podemos estar casi 40 millones de españoles escondiendo unos efectos adversos tremendos. ¿Nos hemos puesto todos de acuerdo para esconderlos? Es imposible", ha afirmado tajante. Del Val ha asegurado que las personas vacunadas están "más tranquilas, más sanas y haciendo planes de futuro". Y se ha dirigido especialmente a los que no se quieren vacunar: "Quien no se haya vacunado que mire que planes de futuro se está perdiendo ahora mismo".

La viróloga ha intentado concienciar del riesgo que supone no estar vacunado y enfermar de coronavirus. "Las personas que no están vacunadas tienen el mismo riesgo de enfermar grave que tenían antes y aún quedan mayores que no se han vacunado", ha dicho, y ha enfatizado en la población de entre 30 y 40 años: "Que se den cuenta que se están exponiendo al poscovid, a las secuelas que deja el virus que todavía no conocemos del todo". "Que piensen que van a tener algunos de ellos achaques de viejos desde jóvenes. Solo la secuela más leve que es perder el olfato te cambia la vida", ha insistido.

Por ello, ha pedido a los rezagados que se vacunen. "Se tienen que dar cuenta de que no merece la pena no vacunarse, que es seguro, muy eficaz y es lo que nos está sacando de la pandemia", ha asegurado con rotundidad.

Pide usar mascarillas en exteriores

En otra entrevista en RAC1, la científica ha pedido que se utilicen las mascarillas en el exterior al menos hasta finales de enero, coincidiendo con las mayores aglomeraciones en las calles a causa de las compras navideñas. "En las grandes ciudades, en zonas con aglomeraciones, debería pedirse la mascarilla en exterior desde ahora y hasta finales de enero, en los momentos más críticos deberíamos pedir la mascarilla en exteriores, es algo que es muy fácil y que no nos restringe nuestra vida social", ha señalado.

La viróloga ha apuntado que, al contrario de lo que sucede en otros países europeos que sufren un importante repunte de casos, en España la práctica totalidad de las personas de riesgo están vacunadas y ha calculado que el número de personas en alto riesgo en España es veinte veces menor que en Alemania "porque -ha dicho- hemos vacunado a prácticamente todo el colectivo".

En este sentido, Del Val se ha mostrado partidaria de continuar con el teletrabajo y ha recomendado que antes de los encuentros navideños, quienes se vayan a reunir con personas de riesgo se hagan test de antígenos para evitar contagios, aunque se esté vacunado. "Las vacunas son muy buenas, son muy seguras, pero no son infalibles", ha dicho la viróloga, quien ha alertado del riesgo que corren quienes no se han vacunado. "Podemos contagiarlos de forma silenciosa, porque los vacunados podemos no presentar síntomas", ha indicado.

"Los que no se ha vacunado porque están esperando a que esto ocurra deben saber que esto no va a suceder, que el virus se va a quedar con nosotros para siempre", ha asegurado, mostrándose partidaria de la tercera dosis. "Este virus varía diez veces menos que el de la gripe, y las vacunas son más potentes. Es más fácil que estas vacunas sean como las infantiles, que nos pongamos la pauta completa una vez y es suficiente", ha concluido.