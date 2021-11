Cerco a los antivacunas en Europa a las puertas de la Navidad: los países endurecen sus posturas

Tras unos meses donde el coronavirus había pasado a un segundo plano, gracias al auge y eficacia de las vacunas, la preocupación ha vuelto entre los principales países europeos, debido a un peligroso incremento de la incidencia.

Sus dirigentes han decidido esta vez que no van a ser tan permisivos con los antivacunas como hasta ahora, y han anunciado medidas específicas contra ellos, así como para el resto de la población, que vive las consecuencias de una elevada desconfianza con la dosis.

Austria confina a su población e impone la vacuna obligatoria

La propuesta más radical hasta el momento ha llegado desde Viena, Austria. El país centroeuropeo ha anunciado un confinamiento general durante 20 días de toda la población a partir del lunes, después de que las medidas adoptadas hasta ahora, incluidas restricciones al movimiento de los no vacunados, no hayan logrado frenar el aumento de los contagios.

Además, ha señalado que la vacuna dejará de ser opcional. Toda sus ciudadanos deberán recibir la dosis a partir de febrero, ya que los austriacos son la población con un menor porcentaje de vacunados del Viejo Continente, con apenas un 65% de sus residentes con la pauta completa. Además, su incidencia está disparada y se sitúa por encima de los 1.000 casos. "Hay que mirar a la realidad a los ojos", ha señalado el ministro de Sanidad austriaco, Wolfgang Muckstein.

La vacunación en países como Alemania, Austria o Reino Unido, oscila en rangos del 64 % y 67 % de la población, mientras que es algo más alta en Italia (72 %) o Portugal, que ha llegado al 87,7 % de vacunados.

Alemania confina varias regiones: "Todo el país es un gran brote"

El vecino de Austria, Alemania, tampoco vive una situación epidemiológica positiva. Tiene algunas zonas del país donde la incidencia roza los 1.500 puntos y ha decidido tomar medidas contundentes. "Hemos llegado a un punto en el que el sólo aumento de la vacunación no será suficiente para contener esta cuarta ola. Todo el país es un gran brote", ha señalado este viernes Lothar Wieler, el presidente del Instituto Robert Koch, agencia del gobierno federal alemán e instituto de investigación responsable del control y prevención de enfermedades.

Para las zonas donde este índice supere los 1.000 casos, el gobierno alemán ha decidido imponer un confinamiento total de tres semanas. "Esta es una pandemia de jóvenes y de no vacunados", ha afirmado el ministro de Sanidad bávaro, Klaus Holetscheck. La vacunación en Alemania es actualmente del

"Aquí se cerrará todo, salvo las guarderías, los colegios y el comercio esencial", incidió Holetscheck. De esta forma, un total de ocho comarcas se verán afectadas por la medida. Además, el mercado navideño de Munich ha sido suspendido y se espera que los demás alcaldes hagan lo mismo en los próximos días. Por otro lado, ha impuesto el cierre de la hostelería a las 22.00 horas, mientras que los eventos culturales y deportivos sólo podrán celebrarse con el 25% del aforo y sólo para vacunados y personas que hayan superado la enfermedad.

Grecia pide certificado Covid para lugares cerrados

Otro de los países que se ha decidido a actuar ha sido Grecia. En primer lugar, ha decidido ofrecer la tercera dosis de refuerzo para todos los mayores de 18 años, una medida no demasiado efectiva teniendo en cuenta que tan solo el 60% de la población está vacunada.

Por otro lado, los no vacunados deben presentar el resultado de un test de antígenos o una PCR para ingresar a bancos, edificios públicos, tiendas de moda, gimnasios o peluquerías, aunque no se aplica a tiendas de alimentación ni iglesias. También deberán presentar una prueba negativa para poder sentarse en las terrazas de los locales, mientras que los espacios interiores están reservados exclusivamente para los vacunados. Además, los empleados de los sectores público y privado tendrán que someterse a dos pruebas semanales mientras opten por no recibir el pinchazo.

Países Bajos implanta la política "2G"

A pesar de que cuenta con un 82,7% de la población mayor de 12 años que tiene ya la pauta completa y un 86,4% tiene al menos una dosis, el gobierno neerlandés ha decidido endurecer sus restricciones. La semana pasada decidió adelantar el cierre de tiendas no esenciales a las 18.00 horas y la hostelería, los supermercados y las farmacias a las 20.00 horas para frenar los casos de Covid-19, tras registrar la cifra más alta de contagios desde el inicio de la pandemia. En adición, los eventos deportivos volverán a jugarse a puerta cerrada las próximas tres semanas.

Por otro lado, el Parlamento neerlandés ha introducido la llamada "política 2G", que supone la total exclusión de las personas no vacunadas de la restauración y los eventos aunque den negativo en un test de coronavirus. También ha establecido el cierre nocturno del país.