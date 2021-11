Ibai Llanos gana el premio al Mejor Streamer del Año: "¿Soy yo? ¡Lo he ganado yo!"

"¿Soy yo?", se preguntaba Ibai Llanos tras escuchar con otro acento su nombre. Eran en torno a las 6 de la mañana hora española, y acompañado de su inseparable amigo y streamer Ander Cortés se quedaban en directo para conocer el veredicto final. El vasco había afirmado anteriormente que no pensaba ganarlo: "Creo que es muy jodido ganar pero si veo mucho apoyo aquí me quedo toda la noche stremeando y vemos si gano o no juntos". Y efectivamente, se quedó para verlo con sus seguidores, y lo ganó.

"He ganado el premio al mejor streamer del año en 2021. Segundo año consecutivo que lo ganamos. Mil gracias a todos por el aguante y el apoyo. De corazón, gracias a todos los que disfrutáis con lo que hacemos", ha twiteado, después de conocer que un año más se hacía con el galardón de Mejor Streamer del Año que se entregó en la gala de The Esports Awards, en Texas, retransmitida por Twitch.

No era la única candidatura española, también estaba TheGrefg, que ha felicitado a Llanos: "Felicidades Gigante Noble, merecido". Fue su exjefe y amigo Carlos Rodríguez Ocelote, dueño del equipo de esports G2, el que recogió el premio en su nombre de manera presencial. "Ibai, eres el puto amo. El mejor de España. El mejor del mundo. Te queremos mucho", afirmó en el escenario.

Aguantando hasta las casi 7 de la mañana para ver cómo @IbaiLlanos se lleva el premio a streamer del año. Felicidades Gigante Noble, merecido 💜 — Grefg =) (@TheGrefg) November 21, 2021

La reacción de Ibai Llanos al conocer que es el mejor streamer del año

Llegó el momento de que los presentadores revelaran el nombre del ganador, y dijeron Ibai, pero ni Ander ni él entendieron de inmediato si realmente habían dicho "Ibai". "¿Cómo se dice este nombre?", decía uno de los presentadores, pasándole el papel a su acompañante, mientras los dos streamers esperaban impacientes.

"¿Soy yo?", se preguntaba. "¿Ha dicho Ibai, no?", le preguntaba Ander. "¡Lo he ganado yo! ¡Lo he ganado yo! ¡Lo he ganado yo!", celebraba finalmente, aunque todavía no se lo terminaban de creer. "¿Es fake?", volvía a preguntar Ander, pero un vídeo de Ibai agradeciendo el premio ya grabado terminaba con las dudas.

❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/hln1ZsvI4t — Ibai (@IbaiLlanos) November 21, 2021

"Quería agradecer a todo el mundo que me ha votado. Es un gran orgullo para mí", agradecía. Durante este año 2021 Ibai ha ido un paso más allá de los videojuegos, celebrando por ejemplo la Balloon World Cup, torneos de todo tipo, entrevistas con grandes estrellas del deporte o la música, y todo eso ha sido reconocido a nivel mundial.