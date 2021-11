Isabel Torres, protagonista de 'Veneno' revela las "locuras" que está haciendo para despedirse

Hace unos días, Isabel Torres, una de las protagonistas de la serie Veneno, hizo un vídeo en directo en Instagram para despedirse de sus seguidores. Después de año y medio luchando para superar el cáncer de pulmón que padece, los médicos le dieron la peor de las noticias: le quedan dos meses de vida. El tratamiento, lejos de hacerle efecto, le estaba haciendo empeorar y los dolores cada vez son más insoportables. Sin embargo, la actriz no se rinde y ha revelado en una entrevista en Telecinco que "sigue batallando" para vencer la enfermedad.

"Sin darme cuenta, he hecho de mi vida una batalla. Una batalla que no sé si acabará pronto o un poquito más tarde. Lo que sí tengo claro es que no voy a dejar de batallar hasta el último momento", decía tras explicar lo difícil que ha sido su vida por su condición trans. "Desde pequeñita he intentado ser quien sentía y no ser nadie que no quería ser. Eso ha sido parte de mi lucha", explicaba.

Sin embargo, cuando consiguió transicionar a mujer y los 'Javis' la ficharon para dar vida a Cristina Ortiz en la exitosa serie, le comunicaron que tenía cáncer, lo cual "fue un palo terrible". "No me lo esperaba", dijo Torres. Sin embargo, decidió enfrentar la adversidad y luchar para superarlo. "Cuando me lo dijeron, no sabía si morirme, llorar o tirarme en un sofá", confesaba. Pero decidió continuar con su vida: "Dije que iba a seguir hasta el final, aunque fuera lo último que hiciera".

Las "locuras" de Isabel Torres

En la entrevista de Telecinco, Torres aseguró que está haciendo "muchas locuras" en sus probables últimos días de vida. "Estoy llamando a mis exparejas para despedirme de ellos. Tengo la necesidad de despedirme de mucha gente y a otra tengo la necesidad de pedirle perdón. Estoy haciendo locuras porque no quiero dejarlas de hacer, a pesar de los dolores", contaba visiblemente emocionada.

Asimismo, la actriz habló de cómo está afrontando la muerte: "A la muerte se le mira de frente y asusta. El día que venga voy a estar totalmente preparada para marcharme tranquilamente". Por último, Torres confesó que tenía ya la música y unos escritos para un futuro 'memorandum' y que le fue muy difícil de preparar.