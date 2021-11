Xavi Hernández: "¿Si somos mejores que el Benfica? Hablar es fácil, no estamos para sacar pecho"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha comparecido con los medios de comunicación en la previa del decisivo encuentro ante el Benfica contra el que se juegan estar en los octavos de final de la UEFA Champions League. El técnico de Terrassa ha querido destacar que deben demostrar la "superioridad" que se intuye existe entre FC Barcelona y el conjunto portugués. El conjunto culé con una victoria estará en la siguiente fase evitando un fiasco histórico ya con el hijo predilecto en el banquillo.

¿El Barça es superior al Benfica?

"Lo tenemos que demostrar en el campo, es fácil hablar. Fuimos mejores que el Espanyol y merecimos ganar. Mañana ya veremos, el fútbol es demostrar las cosas en el campo. No podemos sacar pecho, no estamos en un momento para sacarlo. Pero, ¿por qué no ser optimistas? Hay que ser positivos y valientes. Tenemos que ir al ataque e intentar ganar tres puntos".

Las bajas para el partido

"Ni Ilias ni Abde ni Ferran podrán jugar por un asunto de inscripciones. Veremos cómo están Dest, Dembélé y Sergi Roberto. Están a punto de recuperarse. Tenemos dos entrenamientos y veremos. No tenemos extremos puros, pueden jugar Coutinho o Demir, pero los extremos están de baja. Intentaremos ganar el partido".

"Se lo merece. El rendimiento que ha dado es extraordinario. Ha marcado diferencias y se lo merece. Es un premio de mucho prestigio. Está pasando por un momento difícil por el tema de la lesión. Es una lesión complicada y ha tenido una pequeña complicación. Queremos recuperarlo lo antes posible, es muy importante. Esperamos que no recaiga, que es lo más importante".

¿Es el partido más trascendental de su trayectoria como entrenador?

"Lo es porque es el siguiente. Esto es el Barça, competir cada 3 días. Yo lo veo como una oportunidad, no siento una presión añadida. Intento ser honesto. El fútbol siempre tiene revancha. Ahora nos llega tras perder allí 3-0. Vamos a por el partido. Es un reto y me encantan los retos".