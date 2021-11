Las emotivas palabras de Raphael en la alfombra de los Premios Dial: "Sigo luchando después de 60 años"

Este martes se celebran en Tenerife la XXV edición de los Premios Dial, los primeros tras la pandemia por coronavirus después de que el pasado 2020 se cancelasen. Uno de los artistas que se ha desplazado hasta la isla ha sido Raphael.

El cantante acude a la gala para recoger el premio a la trayectoria después de toda una vida entregado a la música. A su llegada a la alfombra verde de los premios Dial, el artista ha agradecido el reconocimiento y ha confesado que es algo "muy bonito".

"Que le reconozcan a uno la trayectoria después de 60 años de trabajo es muy bonito y sienta muy bien", ha dicho al micrófono de la Cadena SER.

Raphael ha confesado que esos 60 años de trayectoria "no son fáciles", pero no hay que rendirse. "Que le pongan mucho empeño que las cosas, no son fáciles, no hay que tirar la toalla desde el principio, hay que luchar, yo sigo luchando después de 60 años", ha dicho, con una sonrisa.