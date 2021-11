Ibrahimovic, sobre su 'encontronazo' con Azpilicueta: "Lo volvería a hacer para hacerle entender"

El partido que selló el pase de la Selección española de Luis Enrique al Mundial de Catar de 2022 dejó una de las imágenes que más han dado que hablar en las últimas semanas. Ibrahimovic, emblema del equipo sueco, golpeaba —cuando el balón no estaba en juego— a César Azpilicueta en el hombro como muestra de frustración al ver que su equipo nacional tendría que luchar su clasificación en la repesca. El colegiado señaló tarjeta amarilla para Zlatan, lo que hará que se pierda la ida de la única opción que tendrá Suecia para no quedarse sin Mundial. El delantero del Milan habló en el diario inglés 'The Guardian' donde dijo que fue "a propósito". "Lo hice a propósito. Fue algo estúpido, pero lo volvería a hacer para hacerle entender", ha dicho.

Según Ibrahimovic, el jugador español "hizo una tontería" a su compañero. "Fue una estupidez, pero aun así lo hice para que entendiera: 'No se hace eso, joder. No tienes huevos para hacerlo contra mí. Pero te voy a enseñar lo que pasa si me lo haces a mí'. Por eso lo hice. ¿Qué puede decir? No me lo dirá a mí, pero sí a mi compañero, que no hará nada porque es demasiado bueno. No estuvo bien por mi parte, pero aún así lo haría. Así soy yo. No me avergüenza decirlo", ha explicado al medio británico.

"No se trata de perderse la eliminatoria —ha dicho en alusión a la suspensión que sufrirá en el primer partido de la repesca rumbo a Catar— Se trata de hacer entender al tipo que no se toma el pelo a alguien que está tirado (en el suelo). No se ataca a un perro que no ladra. Ataca al que puede hacer algo. Es demasiado fácil meterse con mis compañeros de equipo, que tienen 20 años y son muy buenos chicos. Espero que ahora lo entienda". "Eso es lo que, para mí, es ser "perfecto". Ser yo mismo es perfecto para mí. No necesito filtros para preguntarles (a sus acompañantes del departamento de prensa del Milan) qué tipo de preguntas me van a hacer", ha sentenciado el jugador sueco.