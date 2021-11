"Eres un ejemplo": 'Masterchef' escoge a sus cuatro finalistas en la despedida más emotiva de la edición

Masterchef Celebrity 6 ya tiene a sus cuatro finalistas. Después de un abandono por sorpresa, y de pruebas de alto nivel en la que han tenido que seguir a rajatabla las indicaciones de algunos de los cocineros más prestigiosos de nuestro país, el jurado ha determinado que Juanma Castaño, David Bustamante, Belén López y Miki Nadal sean los cuatro finalistas que competirán por hacerse con la victoria final en la sexta edición del talent gastronómico.

La noche comenzaba con Verónica Forqué abandonado el programa porque no podía más. Después de desaparecer de la prueba de eliminación de la semana pasada alegando que estaba demasiado cansada, la actriz volvía al programa de Televisión Española para colgar el delantal: "En la última prueba de cocinado de equipos me agobié y entonces no doy más". Una decisión que sorprendía a sus compañeros y compañeras, quienes veían cómo la aspirante dejaba el concurso a las puertas de la final.

Verónica Forqué abandona

Tras conocer la decisión de Verónica Forqué, los aspirantes se enfrentaban a la prueba de la cinta transportadora. Un clásico del programa en el que los aspirantes tienen que seleccionar una serie de ingredientes que corren por la cinta para preparar el mejor plato posible. También cajas con técnicas de cocina y sobres con ventajas o inconvenientes que pueden marcar el devenir de la prueba a favor de un concursante o de otro. Una primera prueba en la que se imponía Juanma Castaño, quien se llevaba la victoria gracias al VAR del programa.

A continuación, los aspirantes viajaban a DiverXO, el restaurante de Dabiz Muñoz. Una vez allí, el famoso chef le explicó a los semifinalistas que el puesto para la gran final se lo llevaría el equipo que consiguiera replicar de la mejor manera posible su menú de cuatro platos. Finalmente, y después de completar sus elaboraciones, el jurado determinaba que el equipo formado por Miki Nadal y Juanma Castaño se llevaba la victoria y, por ende, los dos primeros billetes para la gran final.

¿Quién se llevará la victoria final?

En la prueba de eliminación, Belén López, David Bustamante y Carmina Barrios se jugaban otros dos puestos en la gran final. Para optar a uno de ellos, los aspirantes tuvieron que reproducir un postre de Ricard Martínez en 90 minutos. Una prueba que provocaba el derrumbe de Carmina, quien reconocía que era demasiado complicada para ella y asumía que se iba a tener que marchar a casa. A pesar de que lo intentó hasta el final, Carmina Barrios acabó siendo la expulsada y David Bustamante y Belén López se mantenían en la final.

Una decisión que provocaba las lágrimas de los distintos aspirantes del programa, quienes decían adiós a la concursante más querida de la presente edición de MasterChef Celebrity. Por lo tanto, el concurso llega a la recta final con cuatro posibles vencedores. ¿Quién se llevará la victoria?