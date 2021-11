El PNV no da por finalizada la negociación presupuestaria: "Hasta el rabo todo es toro"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, informó este martes de que su grupo “no da por finalizada la negociación” con el Gobierno sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, porque “no tenemos un acuerdo global cerrado todavía”. "Hasta el rabo todo es toro y todavía queda bastante tramite en las dos cámaras", ha dicho.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Esteban ha reconocido que han sido unos Presupuestos “un tanto atípicos” porque “normalmente lo que solemos hacer es negociar en conjunto y a partir de ahí señalar la posición del grupo”, pero en esta ocasión se ha ido “avanzando poco a poco”. “En la mediada que nuestras enmiendas iban siendo transaccionadas o aceptadas hemos ido dando cobertura al Gobierno”, señaló, aunque recalcó que no puede decir que se tenga “cerrada absolutamente la negociación”.

Por lo tanto, Esteban corroboró que “esto sigue abierto y seguiremos hablando” debido a que “hay temas que todavía nos preocupan y nos gustaría intentar mejorar” teniendo en cuenta que la tramitación no ha acabado y “esto es largo todavía”. A este respecto, fuentes gubernamentales y socialistas remarcaron que el acuerdo está “cerrado”, que “no falta nada” más allá de que el PNV lo quiera comunicar oficialmente.

No obstante, mientras Esteban estaba dando la rueda de prensa recibió una llamada del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que no cogió en ese momento. “Luego hablamos”, dijo entre risas el portavoz del PNV a los periodistas.

Preguntado qué cree que le va a dar el Gobierno si no necesita como tal sus votos para sacar adelante los PGE, Esteban replicó que “para no ser necesarios y no ser imprescindibles, somos bastante buenos” por haber conseguido que se aprueben 44 de sus enmiendas.

Por ejemplo, explicó que hoy se ha producido con la votación algo que ya estaba anunciado hace un par de días pero que es “muy relevante”, refiriéndose a la mejora de la prestación económica para el cuidado de menores afectados por cáncer, recibiéndose hasta los 23 años y no solo hasta los 18.

A ello unió haber conseguido mejoras en inversiones, en I+D+i, cultura, infraestructuras y otras negociaciones como la transferencia del Ingreso Mínimo Vital para su comunidad autónoma. En este sentido, recalcó que todavía hay asuntos que “interesan” y quieren discutir, como por ejemplo el tema de la alta velocidad.

Al ser preguntado por el papel de EH Bildu en esta negociación y si teme que el PNV haya sido sustituido como socio preferente, opinó que todos los grupos “juegan sus cartas” y el Gobierno tiene que asegurarse unas mayorías con unos acuerdos, por lo que eso es “normal y habitual”. Sí confesó que le sorprende que después de décadas en las que desde el mundo de la izquierda abertzale se ha criticado al PNV diciéndole que se estaba “vendiendo por un plato de lentejas” ahora desde EH Bildu “se pongan a hacer lo mismo” y en “la razón” al PNV en cuanto al trabajo parlamentario.

Finalmente, sobre si el PNV negociará incluso cuando el texto presupuestario esté en el Senado, Esteban no descartó “nada”. “Evidentemente, la tramitación es toda la tramitación y tiene dos Cámaras”, señaló.