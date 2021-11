El encontronazo de Xabier Fortes con Cuca Gamarra: "Es lo más indigno que me han dicho"

Xabier Fortes entrevistó en La noche en 24h a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra. Una entrevista que no dejó indiferente a nadie, en la que el periodista y la representante popular protagonizaron un tenso momento.

La polémica conversación empezó con una reflexión de Fortes, en la que afeó a la portavoz que cuando ETA todavía existía y el PP gobernaba en España, José María Aznar realizó una polémica declaración, que a día de hoy todavía se recuerda y levanta ampollas entre los suyos: "Si dejan de matar, hay que ser generoso con ese mundo". Fortes también recordó que, el actual portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto "tenía reuniones con el grupo de Herri Batasuna" y a pesar de ello, la formación se muestra muy crítica con Pedro Sánchez por su pactos con EH Bildu.

"¿Por qué cuando estaban ustedes había que explorar esa posibilidad y ser generoso, aun existiendo ETA, y ahora que no existe, el gobierno no puede hacer lo mismo?, preguntó Fortes, a lo que Gamarra aseguró que "el PP nunca ha tenido como socio preferente a Bildu, ni le ha llevado a la dirección del estado".

"No vamos a colaborar en este planteamiento de blanquear a Bildu en las instituciones. Bildu es un partido que no condena el terrorismo", aseveró la representante popular, quien señaló inmediatamente que durante el último año, lo que se ha producido desde el PSOE es "el acercamiento de cinco presos condenados por terrorismo. Es lo que está detrás del apoyo, por ejemplo, a los Presupuestos de 2021".

"Entiendo que ustedes estén en una tarea de blanqueamiento"

Posteriormente, Fortes añadió que los acercamientos de los presos de ETA a las cárceles vascas "también" sucedían con Aznar, a lo que Gamarra respondió: "Está insinuando que cuando el PP tuvo responsabilidades de Gobierno dio a ETA el mismo protagonismo que el que Bildu tiene con Sánchez. No se lo consiento, porque no es cierto". "Entiendo que ustedes estén en una tarea de blanqueamiento", concluyó.

El presentador de mostró sorprendido y quiso saber a quién se refería con "ustedes". "¿Yo estoy blanqueando a ETA?", le preguntó repetidamente, a lo que Gamarra respondió: "Usted me lo está poniendo en la misma balanza al querer justificar lo que está haciendo Pedro Sánchez diciendo que nosotros hicimos lo mismo. Y el PP no ha negociado ni ha gobernado con el apoyo de Bildu. Evidentemente, no puedo consentir que usted nos ponga a la altura de lo que está haciendo Pedro Sánchez y el PSOE en estos momentos".

"¿Yo estoy blanqueando a ETA?", insistió Fortes y la portavoz sentenció que "cuando se quiere equiparar dos situaciones totalmente distintas, quiere que las consideremos iguales".

Tras la respuesta y visiblemente molesto, el periodista cambió de asunto repentinamente y concluyó: "No voy a entrar en eso. Simplemente, entienda que a mí no me parece de recibo". Al final, le espetó: "Me ha llamado blanqueador de ETA, ¿lo mantiene?", y Gamarra se mantuvo en silencio.

"Llevo en este oficio 33 años. Empecé con 22, tengo 55 y me han llamado de todo. Esta afirmación de que yo blanqueo ETA es lo más indigno que me han dicho en directo o en diferido", confesó Fortes. "Le doy la oportunidad de que reflexione... Y si quiere, al acabar este programa usted retira esas palabras y nos olvidamos. ¿Lo mantiene?". Finalmente, la portavoz se retractó y señaló que "a lo mejor se había excedido en esa afirmación".