Carlos Alcaraz, positivo en COVID-19

Carlos Alcaraz, parte del equipo de España en la Copa Davis, ha dado positivo en coronavirus, según ha informado este jueves tanto la Federación Española de Tenis como la propia organización de la Copa Davis. El tenista murciano también ha emitido un comunicado en sus redes sociales. "Quería comunicar que hoy he dado positivo en COVID-19, lo cual me impedirá jugar la Copa Davis que tanta ilusión me hacía. El sábado que nos concentramos por primera vez con el equipo me hice una PCR, la cual di negativa y cada dos días test de antígenos, y todos negativos", ha lamentado.

"Estoy triste por la manera en la que me pierdo un torneo tan importante y súper especial para mí como es la Copa Davis, me hacía mucha ilusión poder jugar y representar a mi país aquí en Madrid delante de mi gente, pero a veces las cosas no salen como uno quiere y hay que sobreponerse. Es un palo muy duro pero habrá que levantarse ante esa situación y salir reforzado", ha sentenciado. El jugador dice encontrarse bien, con síntomas muy leves. Pedro Martínez Portero será su sustituto.

Este martes estuvo en 'El Larguero'

Junto al resto del equipo de la Copa Davis, Carlos Alcaraz charló con Manu Carreño, en 'El Larguero'. Sergi Bruguera, capitán español en la Davis, anunció en esta entrevista que Carlos Alcaraz y Pablo Carreño iban a jugar los duelos individuales tras la baja de Bautista.

Mensaje de apoyo de Nadal

Rafa Nadal ha sido uno de los primeros en reaccionar al anuncio del positivo de Carlos Alcaraz. "Mucho ánimo a todo el equipo español tras la noticia que hemos recibido hoy. Cuando ocurre algo así la competición pasa a un segundo plano. Lo más importante es la salud y ojalá no haya más casos. ¡Un abrazo a todos!", ha compartido en sus redes sociales.