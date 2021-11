El equipo de Más Vale Tarde ha vuelto a vivir un momento de alta tensión en pleno directo. Apenas unos días después de enfrentarse al 'estafador del amor' en una de las entrevistas más bochornosas de los últimos años, el programa presentado por Iñaki López y Cristina Pardo ha tenido que lidiar con el hecho de que un técnico de otra cadena interrumpiera la entrevista en directo. Concretamente de Cuatro al Día, el programa que presenta Joaquín Prat por las tardes en Cuatro.

Los hechos se han producido este jueves cuando los presentadores del programa entrevistaban a Beatriz Sánchez, la hija de la mujer que falleció en su casa esperando por una ambulancia que llegó demasiado tarde. A pesar de que lo repitió hasta en cinco ocasiones, el Summa 112 de Madrid no envió una ambulancia al lugar de los hechos hasta 13 minutos después de la llamada porque confundieron a la mujer con otra que se encontraba en situación terminal.

Iñaki López y Cristina Pardo cargan contra el programa de Cuatro: "No lo entendemos muy bien"

Varios días más tarde, la hija de la fallecida ha sido entrevistada por Más Vale Tarde, donde ha ofrecido su versión de los hechos: "No sabía si irme corriendo, buscar la ambulancia y traerla, o llamar, llamar y llamar. Para mí no fueron minutos, sino horas. Sentía impotencia y no sabía qué hacer. Mi madre estaba operada del corazón desde hace diez años, pero iba a sus revisiones y estaba bien". Sin embargo, y mientras el equipo de La Sexta entrevistaba a la mujer en directo, un técnico del programa de Cuatro se colaba en el plano para quitarle el pinganillo.

Dado que el técnico del programa de Joaquín Prat le quitó el auricular a Beatriz Sánchez, esta perdió la señal con el equipo de La Sexta. Algo que sorprendía tanto a Cristina Pardo como a Iñaki López, quien procedía a explicarle a la audiencia qué es lo que estaba sucediendo: "Hay una persona de otro programa que le está quitando el micro. No lo entendemos muy bien". A continuación, Cristina Pardo proseguía explicando que el técnico le estaba quitando el retorno a la invitada para ponerse el retorno del otro programa. Todo ello para que Beatriz Sánchez escuchara el otro programa y las declaraciones del mismo.

Después varios segundos de tensión, el equipo de La Sexta recuperaba la conexión con su invitada. Tras cerciorarse de que su invitada les estaba escuchando, Iñaki López le pidió que les trasladara a los responsables del otro programa que tuvieran paciencia: "Dile a la persona que está tan ansiosa por escucharte que nos de un par de minutos porque nos gustaría dejar este tema zanjado en lo posible".

Por último, y después de escuchar el momento en el que el técnico del SUMMA abronca a la protagonista de esta historia, Cristina Pardo volvía a cargar contra el programa de Cuatro haciendo hincapié en el código deontológico del periodismo: "El código deontológico también es interesante porque lo que hemos vivido esta tarde ha sido un poquito patético".