"¿Cómo iba a saber que era una misa?": Pablo Casado y Franco bailan a ritmo de C. Tangana en 'Pòlonia'

Hace ya varios días, concretamente el pasado 20 de noviembre, Pablo Casado provocaba un auténtico revuelo en los medios de comunicación tras asistir una misa en Granada en honor a Francisco Franco. Tras la polémica suscitada, fuentes del partido aseguraba a la Cadena SER que el líder del partido no sabía por quién era la misa: "Fue a misa con su familia cuando el oficio ya había empezado. Estuvieron en la iglesia un tiempo y luego se marcharon. Todo sin tener conocimiento de ninguna otra circunstancia".

Dado que tan solo se celebraron 10 misas por Franco en las más de 23.000 iglesias repartidas por todo el país, por lo que había un 0,005% de posibilidades de que el líder popular se metiera en una por error, los distintos partidos políticos pidieron explicaciones al Partido Popular. Varios días más tarde, el programa de la TV3 Polònia ha mostrado su versión de los hechos de lo sucedido el pasado 20 de noviembre en la iglesia andaluza.

"Soy el moderado del PP, aunque rezo a Franco en pleno día"

Recurriendo a ese humor tan propio de Polònia, el programa de la TV3 nos muestra a Pablo Casado en el interior de la iglesia de Granada. También a Francisco Franco, quien asegura que su amor con el líder del Partido Popular salvará la nación. A continuación, y con la canción Ateo de fondo, Pablo Casado explica que los vestigios peligrosos del pasado todavía le fascinan: "Soy el moderado del PP, aunque rezo a Franco en pleno día".

A pesar de que reconoce que de esta manera no va mandar ni en su escalera, esta versión de Pablo Casado se aferra a quienes portan la bandera franquista para gobernar: "Voy de centro, pero ahora creo, que si soy más de ultraderecha voy a tener mi gobierno". Bajo su punto de vista, el hecho de asistir a la misa por Franco va a provocar que le caigan del cielo los votos de los fachas.

"Hay días que a su lado yo parezco hasta la Pasionaria"

A continuación llega el turno de Francisco Franco, quien lamenta que Casado huya de él como si hubiera tenido malaria: "Hay días que a su lado yo parezco hasta la Pasionaria. Quiero mi religión de tus ideas con un lavado de cara. Como si el partido que tú ahora representas no fuera de mi amigo Fraga". Por esa misma razón, y para poder salir en todas las portadas, Francisco Franco le pide al líder del Partido Popular que le haga caso: "Te hará una especial hasta Gloria Serra".

Por último, y después de que la canción llegara a su fin, el sacerdote se acerca hasta Pablo Casado para reconocerle que no sabía que iba a pasar por la iglesia. Sin embargo, y después de escuchar de nuevo que se trata de una misa homenaje a Franco, el personaje que interpreta a Pablo Casado reniega de la misma y reconoce que no podía saberlo: "No lo pone en ningún cartel salvo en el cartel que pone misa homenaje a Franco".