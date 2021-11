Muere Sondheim, el rey de los musicales y el gran compositor de nuestro tiempo

Nadie consigue convertirse en un icono de la cultura popular sin salir en los Simpson. Sondheim tuvo su homenaje en la famosa serie de la televisión americana. Seguramente por haber creado los mejores musicales de Broadway de todos los tiempos, que después, en su mayoría, tuvieron adaptación cine. Con ellos, con sus bandas sonoras, se convirtió en el gran compositor americano de las últimas décadas.

Stephen Sondheim ha muerto a los 91 años en su domicilio de Connecticut, después de haber celebrado el último Acción de Gracias, comunicaban sus familiares al New York Times. Querido en América, en Europa y en España por haber renovado el teatro de la segunda mitad del siglo XX.



Es responsable de obras como Into the Woods, sobre cuentos de los Hermanos Grimm, o Sweeney Todd, sobre el barbero asesino londinense más famoso. Su gran oportunidad le llegó en la década de los 50 cuando le propusieron escribir la letra de las canciones del musical West Side Story, una versión contemporánea de Leonard Bernstein de "Romeo y Julieta" de Shakespeare, que mostraba el clasismo y racismo hacia la comunidad latina en Nueva York. La popularidad de este texto creció cuando Robert Wise lo llevó al cine con Rita Moreno. Precisamente ahora regresa al cine de la mano de otro de los grandes, Steven Spielberg.

También son suyos la divertida Golfus de Roma, llevada al cine por Richard Lester y también ahora en las salas de teatro españolas. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, era el título en inglés de esta obra de los sesenta. Una adaptación de las farsas del antiguo dramaturgo romano Plauto, para la que escribió tanto la música como la letra. Company, un musical sin trama en el que un hombre soltero al filo de los 35 años observa la vida de sus amigos casados, que ahora por cierto adapta en España nada menos que Antonio Banderas.

Sus letras nunca fueron pegadizas, de ahí que le costara la conexión taquillera con el público que tardó a llegar. "Es muy difícil para mí escuchar algunas de esas canciones", dijo en una entrevista en Estados Unidos. Sondheim tuvo más éxito como letrista con el musical Gypsy de 1959, sobre la artista de striptease Gypsy Rose Lee y su dominante madre, Rose.

Con Sondheim desaparece el gran abanderado del teatro musical moderno estadounidense y deja una carrera que abarca un Oscar, un Pulitzer, ocho premios Grammy, ocho premios Tony, un reconocimiento del Kennedy Center y la Medalla Presidencial de la Libertad.

Además de su trabajo teatral, Sondheim escribió música ocasional para películas, incluida la partitura de 'Stavisky', la película de 1974 de Alain Resnais sobre un financiero y estafador francés, y su canción 'Sooner or Later (I Always Get My Man)' por 'Dick Tracy', de Warren Beatty, e interpretada por Madonna ganó un premio de la Academia en 1991. Seis álbumes ganaron premios Grammy, y 'Send In the Clowns' ganó el Grammy a la canción del año en 1975.

Nacido en Nueva York en marzo de 1930, Sondheim vio su primer musical de Broadway a la edad de 9 años. Fue en 2010, el año en que cumplió 80 años, cuando un teatro de Broadway pasó a llamarse Sondheim en su honor. Le sobreviven su esposo, Jeffrey Scott Romley, quien es casi 50 años menor que él y con quien se casó en 2017.