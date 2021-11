El mundo de la cultura y la política se despide de Almudena Grandes

España está de luto tras conocerse el fallecimiento de una de figuras más importantes de la literatura española, Almudena Grandes. A sus 61 años, la escritora no ha podido vencer a un cáncer, dejando un enorme vacío en el mundo de la cultura de España. Solo hace poco más de un mes anunciaba en una de sus columnas que padecía esta enfermedad, y finalmente no ha podido recuperarse.

Una muestra del respeto y cariño que se le tenía a Grandes en España son todos los mensajes que están dejando personalidades del mundo de la poesía, de la música, de la escritura o de la política a través de las redes sociales a modo de despedida para una mujer que ha llegado con sus textos al salón de millones de personas.

La despedida del mundo de la cultura y los medios

"Almudena Grandes. Su alegría y su potencia, su solidaridad, su amor, su vida. Despedida y dolor. Mucho dolor. Parece mentira. Una ficción y una ruindad. Almudena era la pared llena de hierva contra la iniquidad y la injusticia", ha escrito el periodista de 'El País' Juan Cruz.

"Consternada por la muerte de Almudena Grande. Lo siento muchísimo. Todo mi cariño para Luis y sus hijos", escribe la escritora Rosa Montero. "Hoy las letras españolas y los progresistas estamos de duelo. Mi más sentido pésame a Luis García Montero", ha publicado el ministro de Cultura Miquel Iceta.

La escritora Elvira Sastre le ha dedicado un emotivo mensaje: ·La vida es una auténtica mierda cuando te atraviesa el corazón así. Sabia, generosa, inteligente: nunca pude mirar a Almudena Grandes sin la breve distancia que da la admiración. Ella, en cambio, en cada encuentro daba las dos manos. Mis amigos se quedan huérfanos. Será difícil". "Narradora de nuestras derrotas y de la dignidad. Del orgullo de ser de los nuestros", le ha dedicado la periodista Luz Sánchez-Mellado.

Del mundo de la música, Rozalen ha escrito "qué tristeza más grande siento dentro, cuánto me ha cuidado y enseñado. Eterna Almudena Grandes". Pancho Varona también ha tenido palabras para ella: "Estoy desolado...el fallecimiento de Almudena Grandes me rompe el corazón en mil pedazos. La conocí bien gracias a Joaquín y a Luis. Tengo esa suerte en la vida, haber conocido y disfrutado de personas y escritoras como ella. Descanse en paz". O Alejandro Sanz: "Hoy todos tenemos el corazón helado. Tu ser, tus palabras, tus novelas…te hacen eterna. Gracias por todo lo que nos has regalado. Un abrazo a todos los seres queridos de Almudena Grandes".

Los políticos también dicen "adiós" a Almudena Grandes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje de despedida a la escritora: "Perdemos a una de las escritoras referentes de nuestro tiempo. Comprometida y valiente, que ha narrado nuestra historia reciente desde una mirada progresista. Tu recuerdo, tu obra, siempre estará con nosotros, Almudena Grandes. Un abrazo a su familia y seres queridos".

"Sus episodios de una guerra interminable, bien podrían la base de la gran serie de televisión que se debería hacer sobre la historia de España. No dejo de imaginar en cine a las mujeres españolas de sus novelas. Hasta siempre Almudena Grandes", escribe Pablo Iglesias. "Almudena Grandes, gracias por regalarnos tu literatura durante décadas, gracias por hablar, siempre, desde la mirada de las mujeres, desde la memoria histórica y desde la belleza de las palabras. Siempre con nosotras", ha publicado la ministra Irene Montero.

"No hay palabras para retratar este dolor, no hay palabras para decirle adiós a Almudena Grandes. Ella sí tuvo palabras para todo, fue memoria, historia viva de este país. Ella representó la conciencia, la valentía, el coraje de vivir y contarlo", ha expresado la ministra Yolanda Díaz.

"De Almudena Grandes siempre nos quedará su legado en forma de novelas y su compromiso cultural y político", cuenta la ministra Isabel Rodríguez. "Comprometida y luchadora hoy nos ha dejado", define la ministra Ione Belarra. También le ha dedicado una palabras el ministro Alberto Garzón: "Perdemos a una escritora brillante y comprometida, a una pluma privilegiada que nunca abandonó su espíritu crítico".

También Pablo Casado, líder del Partido Popular, ha querido mandar sus condolencias a familiares y amigos de la autora de "Las edades de Lulú", a la que ha definido como "una figura relevante de la literatura española, guionista de cine y comprometida con sus ideas. Su legado permanecerá para siempre".