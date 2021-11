Ancelotti: "Bale no piensa eso de la afición: respeta a la afición como la afición le ha respetado a él"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, habló en la previa del partido liguero contra el Sevilla sobre las declaraciones del agente de Bale Jonathan Bartnett. El agente de Bale dijo que la afición del Real Madrid "había sido asquerosa" con el jugador.

"Personalmente, no sé que lo que hace como representante. Bale no tiene ese pensamiento de la afición: respeta a la afición como la afición siempre le ha respetado a él. Puede ser que le hayan pitado. No tengo nada que decir. Ha sido algo de una persona que no conozco", dijo al respecto.

"No quiero dar descanso a un jugador que no está cansado"

Sobre las rotaciones, especialmente en el centro del campo, Ancelotti afirmó que "intenta hacer el mejor equipo que esté bien".

"Si un jugador no está bien, lo cambio. No quiero cambiar algo que está saliendo bien por algo de suponer. No quiero dar descanso a un jugador que no está cansado. Si no está cansado y quiero ponerlo, lo pongo. Todo esto pensando que se va a cansar en marzo o abril. En marzo o abril hay mucho tiempo", explicó.

"Hazard está haciendo todo lo posible por triunfar en el Madrid"

Sobra si Hazard le ha cogido miedo a jugar al fútbol tras empalmar varias lesiones, el técnico italiano afirmó que "no está en la cabeza de Hazard".

"Lo que puedo evaluar es lo que veo: tiene mucha calidad y ha tenido mala suerte. él quiere hacer lo mejor en este equipo porque siempre ha querido jugar en el Madrid. Tengo experiencia: lo importante es aguantar. Si quieres, todo va a salir bien: Hazard está haciendo todo lo posible por triunfar en el Madrid", añadió.

"No he hablado de reforzar la plantilla porque ya es muy buena"

Sobre una posible llegada de Mbappé y cómo afectaría a la posición de Vinicius, el italiano fue muy contundente: "Vinicius seguiría jugando por la izquierda".

Respecto a la posibilidad de reforzar la plantilla en el mercado de invierno, Ancelotti fue contundente: "No he hablado de reforzar la plantilla porque ya es muy buena".

"He hablado del futuro de este club: siempre ha sido un futuro claro, no solo en este momento. El nuevo estadio, la plantilla que tenemos, con muchos jóvenes dentro y mucha calidad. El futuro de este club va a ser mejor. No he hablado de reforzar la plantilla porque ya es muy buena, con mucha calidad. Justo equilibrio entre experiencia y juventud", añadió.