Un chico va a la boda de su mejor amigo como testigo y acaba casado con la novia: "Solo pasa en Argentina"

En las películas muchas de las historias más disparatadas suceden en una boda o en la fiesta de después. Se han hecho miles que transcurren en ese contexto. Pero seguramente, ni al mejor guionista se le ocurriría lo que le ha pasado a Federico, un joven argentino, que fue a la boda de su mejor amigo y acabó casado con la novia. Ha sido precisamente la novia de Federico, Flor (@florcampolongo), la que ha contado en Twitter parte de la historia, que rápidamente se ha difundido por la red social y se ha hecho viral por lo peculiar que es.

Federico acudió a la boda de su amigo Franco como testigo en Buenos Aires. Hasta ahí todo normal. Pero días después descubrió que en el registro aparecía como marido de la novia. Por tanto, estaba legalmente casado con ella. "Mi novio fue a hacer de testigo al casamiento del amigo y lo casaron a él con la novia", cuenta riéndose la usuaria, adjuntando una captura de la conversación en la que lo comentaban. Todo se debía a un error administrativo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La reacción al ver que estaba casado con la novia de su amigo

Federico aseguraba, como se puede leer en la conversación, que estaba todo bien, que él había firmado correctamente todos los documentos. "Yo leí lo que firmé, esa parte estuvo toda bien, soy el testigo", le asegura a su novia. "En este país son muy pelotudos", afirma, y cuenta que su amigo le ha llamado "Icardi", en relación al futbolista argentino del PSG que ha protagonizado últimamente un culebrón amoroso y que ya le 'quitó' la novia a su compañero Maxi López.

mi novio fue a hacer de testigo al casamiento del amigo y lo casaron a él con la novia

Se enteró de que se había producido el error dos semanas después. "Había mucha expectativa. Franco fue el primero de nuestro grupo de amigos en casarse. Nos conocemos de toda la vida y fuimos juntos al colegio", cuenta a Infobae el protagonista.

"Después, mi amigo firmó como casado y hasta ahí todo normal. Fue un civil común y corriente y ellos se fueron contentos con su libreta roja", añade. Pero su amigo le notificó el error con un "¿qué haces Icardi?": "Pensé que me estaba haciendo una broma y no le presté demasiada atención. Siempre pensé que era un chiste y, de hecho, esa conversación que tuvimos murió ahí".

"Ayer, Franco me volvió a escribir y me dijo ‘quedate tranquilo que ya inicié el trámite y lo estamos solucionado”. Ahí fue cuando le respondo: "¿solucionando qué cosa?". Y me explicó que ahora figuraba como un hombre casado por un error de la ANSES", termina de contar, para rematar con un lamento: "Esto solo pasa en Argentina".