Netflix o HBO no tendrán que cumplir la cuota del 6% de contenido en catalán

Las plataformas internacionales de contenido audiovisual como Netflix o HBO Max no tendrán que cumplir la cuota del 6% de contenido en catalán, euskera o gallego en sus catálogos, al aplicarse el principio de país de origen que establece la Directiva europea.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual que incluye las cuotas pactadas con Esquerra para su apoyo a los presupuestos. Las plataformas van a tener que hacer un 6% de su producción propia en las lenguas cooficiales pero, en el caso de Netflix o HBO, por ejemplo, que no tienen su residencia fiscal en España, no le afecta la obligación que también incluye la ley de subtitular y doblar a esos idiomas parte de sus contenidos.

Sobre este asunto, Nadia Calviño ha explicado que "España es, sin duda, una potencia en toda la cadena de valor de la industria audiovisual, con excelentes productores, guionistas, actores, directores y todos los servicios auxiliares que participan en esta importante industria". Aunque no descarta "mejoras" y "ajustes" en el trámite parlamentario.

¿Qué implica la ley?

La nueva ley audiovisual incorporará al Derecho español la Directiva europea de Servicios de Comunicación Audiovisual (2018) que extiende la regulación que hasta ahora existía para la radio y la televisión a los servicios y contenidos audiovisuales de internet, en especial las plataformas para compartir contenidos (redes sociales) y de vídeo a la carta (Netflix, HBO Max, Movistar+).

Esta nueva ley establece horarios de protección reforzada para los servicios de comunicación audiovisual televisivo lineal en abierto los días laborables entre las 7.30 horas y las 9.00 horas y entre las 17:00h y las 20:00h. También sábados, domingos y festivos de ámbito nacional: entre las 7.30 horas y las 12.00 horas.

En esta también se prohíbe de manera absoluta la publicidad subliminal, la publicidad de tabaco y cigarrillos electrónicos, así como aquella que vulnere la dignidad humana o que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio. La publicidad de bebidas alcohólicas se restringe a determinadas franjas horarias: la de bebidas de graduación superior a 20 grados solo se podrá emitir entre la 1:00 horas y las 5:00 horas.

Junts pide a ERC votar en contra de los Presupuestos

La portavoz de JxCat en el Parlament, Mònica Sales, ha pedido este martes a ERC que vote en contra de los Presupuestos de 2022 en el Senado después de que el catalán haya sido "marginado" en la reforma de la ley del audiovisual anunciada hoy por el Gobierno. En una rueda de prensa desde el Parlament, Sales ha tendido la mano a todos los diputados independentistas para "pactar conjuntamente enmiendas" a la ley que puedan "garantizar el catalán en todas las plataformas" y, si no son aceptadas, tumbar las cuentas en el Senado y rechazarlas en el Congreso cuando las devuelvan.

Así ha reaccionado JxCat al hecho de que el Gobierno haya anunciado que no se puede imponer una cuota mínima de catalán en las plataformas que no tienen sede en el Estado. Para Junts, el Gobierno "ha vuelto a engañar y a ignorar las peticiones de partidos, instituciones y empresas catalanas", prometiendo "unas cuotas que después no ha hecho efectivas".