"24 ediciones y es la primera lágrima que se me escapa": el momento más emotivo de la historia de 'Masterchef'

Masterchef Celebrity 6 ha llegado a su fin. Después de doce semanas en las que hemos visto la evolución en los fogones de los distintos aspirantes, Juanma Castaño y Miki Nadal se han enfrentado en la final más reñida de la historia del concurso. Una final tan reñida que no ha podido resolverse ni por los pequeños detalles, por lo que el jurado ha tenido que tomar una decisión histórica y establecer a ambos como vencedores del programa: "Creemos que es lo justo".

Tras imponerse a Belén López y David Bustamante en las dos primeras pruebas, Juanma Castaño y Miki Nadal llegaban a la gran final con el objetivo de demostrar que tenían lo necesario para imponerse en la sexta edición del concurso. Como viene siendo habitual, el jurado compuesto por Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez les pidió que elaboraran un menú de elaboración propia en el que demostraran todo lo aprendido durante su paso por el concurso.

" Este postre me traer a mi madre al recuerdo"

Mientras que Miki Nadal apostaba por un menú que reflejaba distintas épocas de su vida, Juanma Castaño se decantaba por un menú muy personal relacionado con Asturias. Después de presentar unos entrantes y unos primeros platos que rallaron a gran nivel, el jurado se preparaba para unos postres que determinarían el vencedor de la sexta edición de Masterchef Celebrity. Pero para lo que no estaban preparados era para uno de los momentos más emotivos de la historia del concurso.

Después de que el jurado le preguntara a Miki Nadal por el nombre de su postre, el humorista reconocía entre lágrimas que era un homenaje a su madre que murió el pasado mes de febrero: "Este postre me traer a mi madre al recuerdo. A los desayunos junto a ella. Al vaso de leche de todas las mañanas y al tazón de leche con galletas o magdalenas que se quedaban en el fondo y que ella me preparaba". Entre otras cosas, Miki Nadal recuerda cómo le gustaba que se quemara la leche y, sobre todo, raspar luego el cazo para extraer la leche quemada: "El socarrat de la leche me parece tan bueno como el del arroz".

"Llevamos 24 ediciones de Masterchef y a mí es la primera lágrima que se me escapa"

Por esa misma razón, y aún con las lágrimas en su rostro, Miki Nadal reconocía que el plato que había presentado frente al jurado le trae recuerdos de ella: "Me recuerda a cuando se levantaba todas las mañanas. Pero no solo cuando tenía cinco años, sino hasta que fui bastante mayorcito". Después de explicar el origen de este plato, el humorista revelaba que había preparado un helado de leche quemada con yubas de leche bien tostadita en su interior. Un plato que también llevaba espuma de crema de galleta y un aire de fruta de la pasión para completar el postre.

Tras terminar su explicación llegaba el turno del jurado. Concretamente de Jordi Cruz, quien reconocía entre lágrimas que nunca le había pasado algo semejante: "Llevamos 24 ediciones de Masterchef y a mí es la primera lágrima que se me escapa. Un discurso muy bonito, hemos vivido esa historia contigo. Para mí esa lágrima que has soltado tiene mucho valor". Una opinión compartida por el resto del jurado, quien destacaba el corazón que le había puesto a prueba y lo orgullosa que se tiene que sentir su madre de tener un hijo así.