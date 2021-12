PSOE y Unidas Podemos proponen que los funcionarios de prisiones sean "agentes de la autoridad"

El Congreso comenzará a debatir el próximo 14 de diciembre las enmiendas que todos las grupos políticos han presentado a la Ley de Seguridad Ciudadana más conocida como ley mordaza y que ha hecho salir a la calle a Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Locales. Son más de 300 enmiendas que en algunos casos han sido presentadas de forma conjunta por el PSOE y Unidas Podemos.

Hasta ahora las enmiendas que se han conocido tienen que ver con la función policial como poder distribuir fotografías y vídeos de los agentes policiales como se hace en otros países de Europa, la cuestionabilidad del atestado policial cuando los hechos no sean lógicos y coherentes, que las identificaciones sean de dos horas y no de seis o la posibilidad de celebrar manifestaciones espontáneas sin comunicación previa siempre y cuando, según recoge la enmienda presentada por los dos partidos que forman el gobierno de coalición "cuando el ejercicio pacífico de tal derecho (derecho de manifestación) precise de una rápida expresión ante un acontecimiento de indudable repercusión social que no admita demora, siempre que no se cause violencia o alteración del orden público".

Propuesta de que los funcionarios sean "agentes de autoridad"

En relación con los funcionarios de prisiones, PSOE y Unidas Podemos proponen que los funcionarios sean "agentes de autoridad". Lo que dice exactamente esta enmienda es que "las diferentes respuestas habidas en el ámbito judicial respecto de la consideración de la condición de agente de autoridad de los funcionarios y funcionarias penitenciarias, hace necesario mejorar y clarificar este aspecto legal".

En cuanto a los "cacheos", solo se podrán hacer si existen "indicios fundamentados racional y objetivamente" para suponer que se podría estar ante un delito.

Textualmente lo que dice la enmienda, que también ha sido presentada de forma conjunta por los partidos que forman el gobierno de coalición, es que "podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios fundamentados racional y objetivamente para suponer que pude conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos análogos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Si hay sospecha de maltrato animal

Además, la policía podrá entrar en un domicilio particular si se sospecha que hay maltrato animal. El texto recoge que "será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio y en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas, a los animales y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente, evacuación de personas y animales u otros semejantes de extrema y urgente necesidad recogidos en la legislación del sistema nacional de protección civil".

Por cierto que Unidas Podemos propone despenalizar la posesión de marihuana. Dice la formación que en coherencia con la supresión como infracción grave la mera tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas para el supuesto de sustancias que generen un grave daño a la salud, no resultando razonable que se sancione la mera tenencia de otras sustancias que son socialmente mayoritariamente admitidas, incluso para uso terapéutico.