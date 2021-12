Eriksen vuelve a entrenar 173 días después

Christian Eriksen, jugador del Inter de Milán, ha vuelto a entrenar 173 días después de lo ocurrido en la Eurocopa 2020 donde sufrió un paro cardíaco mientras jugaba en un partido con la selección de Dinamarca ante Finlandia. El mediapunta danés ha podido volver a saltar al césped en el centro deportivo del Odense, donde ha realizado ejercicios cardiovasculares y pudo ejercitarse con el balón.

El centrocampista del Inter ha comenzado a entrenar en el campo de entrenamiento del club danés, según ha informado a Reuters un portavoz del club: "Eriksen se acercó a nosotros y ahora está entrenando solo". "Es natural para él, ya que jugó aquí en su juventud y vive a la vuelta de la esquina. Estamos muy contentos de poder brindarle instalaciones de entrenamiento", ha continuado. Hasta ahora, la estrella del fútbol de Dinamarca no ha podido volver a jugar porque se le implantó un desfribilador que le impide, por ley, jugar en la liga italiana.

Eriksen jugó para OB antes de unirse al Ajax Amsterdam en 2008, donde se convirtió en internacional. Se mudó al Tottenham Hotspur en 2013, jugando en la final de la Liga de Campeones de 2019, y después acabó fichando por el Inter de Milán. Como la autoridad médica italiana le impide jugar con el dispositivo de desfibrilador cardioverso, los campeones de la Serie A se mostraron abiertos a dejar que el centrocampista danés abandonara el club.

Hace unos días, con motivo del Balón de Oro, Dani Alves, actual jugador del Barcelona, señaló que para él, el verdadero ganador del galardón, era Eriksen. "Messi es un gran candidato, tiene todos los números para ganarlo, pero sinceramente este año, para mí, todos los premios individuales deberían ser para Eriksen. Nosotros tenemos que mandar un mensaje al mundo, que la vida es más importante que el fútbol, que cualquier otro tipo de deporte que se practique. Cuando una persona resurge como resurgió él, después de tantas cosas que hemos pasado con el tema del COVID... pienso que tenemos la oportunidad de mandar un mensaje al mundo de que hay cosas más importantes que el deporte. No podemos perder la oportunidad... No va a ser así porque no está compitiendo Eriksen por este premio, por eso pienso que Leo Messi es el candidato más fuerte", ha dijo.