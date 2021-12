La Fiscalía prorroga seis meses más la investigación relativa al rey emérito

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado este jueves un decreto por el que se prorrogan otros seis meses más las diligencias de investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo relativas al rey emérito Juan Carlos I.

Según han precisado fuentes fiscales, esas pesquisas se prorrogarán hasta junio de 2022, aunque no es necesario agotar ese plazo. Todo dependerá de las comisiones rogatorias que todavía permanecen en trámite, por ejemplo con Suiza, y que son determinantes para finalizar una investigación completa.

Querella contra Juan Carlos I

Una vez con toda la documentación, la Fiscalía estudiará si se presenta una querella contra el rey emérito o, por el contrario, se solicita el archivo ante la ausencia de delito.

La semana pasada, fuentes cercanas a estas pesquisas, afirmaban que el equipo de fiscales que investigan las finanzas del rey emérito Juan Carlos I, liderado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS) Juan Ignacio Campos y por el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, esperarían a tener sobre su mesa los documentos solicitados a Suiza antes de cerrar la investigación.

Elevar decreto

Por eso, ya entonces no descartaban elevar decreto a la Fiscalía General del Estado solicitando esa prórroga ya que en este mes de diciembre expiraba el plazo. Las fuentes explicaron que la fórmula para ese trámite era mediante decreto motivado y que debía ser aceptado por Delgado. Ahora, con la prórroga sobre la mesa los fiscales no es que tengan mucho más que aportar a lo ya indagado, salvo esos datos que lleguen desde Suiza. Con todo, esta prórroga aleja si quiera unas semanas la posibilidad de que se cierren las diligencias de investigación, por lo que no se espera que ocurra antes del parón navideño.

Las fuentes fiscales consultadas señalaban ya la semana pasada que si bien la intención del Ministerio Fiscal es siempre acabar con las diligencias de investigación lo más rápido posible, esto a veces no es posible, y ante un caso de la envergadura como el del emérito, prefieren actuar con prudencia, ser garantistas, y esperar a esa comisión que es relativa a unas aclaraciones sobre los años 2015 y 2016.

Así, a pesar de que hace una semana fuentes del caso señalaban a esta agencia que el objetivo era cerrar "pronto" la investigación, y que esperaban llegar antes de que hubiera que pedir una nueva prórroga, los tiempos de las comisiones rogatorias son lentos.