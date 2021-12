Fernández Díaz, sobre si su partido le "utilizó" en Kitchen: "Nunca con mi consentimiento"

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha comparecido esta tarde en la Comisión Kitchen del Congreso para asegurar que nunca tuvo conocimiento de la operación de seguimiento y espionaje que se hizo a Luis Bárcenas sin autorización judicial. El que fue ministro del Interior entre los años 2011 y 2016, a preguntas de los diputados, ha asegurado que nadie de su gobierno, refiriéndose a Mariano Rajoy y a María Dolores de Cospedal, utilizaron su ministerio para proteger al PP al menos, ha reiterado, con su consentimiento.

Fernández Díaz ha apuntado al PP al asegurar que esta operación al margen de la ley no pudo nacer en el Ministerio del Interior porque "Bárcenas no era el tesorero del Ministerio del Interior". A preguntas del diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral el exministro ha asegurado: "En la historia ha habido casos, sabe Dios que no acuso a nadie, pero en otras épocas hubo el caso Gal o el caso Faisán, que eran asuntos del Ministerio del Interior, pero este no era un caso que pudiera decirse que había nacido en el Ministerio del Interior, porque el señor Bárcenas no es el tesorero del Ministerio del Interior".

Fernández Díaz también había dicho que nadie del partido, ni Rajoy ni su entonces secretaria general María Dolores de Cospedal, le "hicieron referencia" nunca a los asuntos de corrupción que afectaban al PP mientras él fue ministro del Interior.

El exministro del Interior ha repetido, como ya lo ha hecho en la Audiencia Nacional, que nunca dio órdenes a su número 2 para poner en marcha esa trama policial entre los años 2013 y 2015. "Ni al señor Martínez ni a nadie. Sé muy bien lo que significa obstruir a la Justicia", ha dicho Fernández Díaz, que ha vuelto a admitir que quien fue su número 2 le ha "decepcionado profundamente".

Fernández Díaz ha dicho también que fue su director en la Policía quien propuso a Eugenio Pino como Director Adjunto Operativo y no él como ha señalado en reiteradas ocasiones Ignacio Cosidó.