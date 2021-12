Xavi: "El Balón de Oro de Messi es justicia futbolística"

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de mañana del Fútbol Club Barcelona ante el Real Betis. El técnico catalán ha analizado el encuentro clave para continuar con la buena racha en Liga, así como otros temas como la renovación de Dembélé o la recuperación de Ansu Fati.

El partido contra el Betis

"El objetivo lógicamente es ganar, pero hay muchos otros objetivos a conseguir. Hemos tenido tiempo para corregir cosas, en la salida de balón, aspectos defensivos, la presión... Pero si es ganando como en Villarreal, mucho mejor. Soy positivo viendo los entrenos. Son tres puntos vitales, tenemos urgencias y no podemos perder más puntos. El Betis un rival difícil y un rival directo, está por encima de nosotros en la clasificación y será un partido vital".

"Es una semana importante, igual que la siguiente, pase lo que pase en Múnich. Esto es el Barça: exigencia diaria. En enero y febrero también tendremos semanas vitales. Hasta que nos vayamos de vacaciones, no tendremos descanso. No podemos regalar nada".

"No miro más allá. Cada partido es vital. Mañana también es una final. No podemos perder puntos si nos queremos conectar y luchar por la Liga. Jugaremos con el mejor once, con el que creo que puede rendir mejor por las circunstancias. La Liga nos dirá donde estamos a final de temporada".

El estado de Ansu Fati

"Está haciendo un esfuerzo extraordinario que emociona, demuestra un gran compromiso. Tenemos que ser prudentes, lo más importante es que esté al 100%. Creemos que cuando lo esté, estará. No podemos perdemos más jugadores. Hemos forzado a jugadores cuando no tocaba. No será fácil que esté el miércoles".

La renovación de Dembélé

"Lo que sé es que no es solo el tema económico. Le hemos dejado una postura muy clara. Es un jugador muy importante con un gran talento. Ya lo dije, puede ser el mejor jugador del mundo en su posición. Depende de él. Pensamos en él como figura clave de este proyecto. Si es por el proyecto deportivo, está contento. Vamos a ser positivos. No es solo tema económico. Quería sentirse querido y esto lo tendrá. El proyecto es lo que puede acabar decantando la balanza".

"Está bien, al 100%. Mañana decidiré cómo queremos jugar. Está bien, feliz, entrenando. Mandarlo a la grada no sería el objetivo, si tiene contrato opino que tiene que jugar. Hay que ser positivo. Pero en el lado contrario soy muy claro en eso, si tiene contrato tiene que jugar, también por imagen del club. No valoro esa opción, no la contemplo".

Las bajas en ataque

"Pedri, Ansu, Braithwaite, Agüero... Nos habrían dado muchos minutos desde que soy entrenador, pero no es excusa. El Betis es un gran equipo, muy trabajado y competiremos con lo que tengamos".

Mercado de fichajes de invierno

"Vamos a ver. Es pronto. Mañana y el miércoles es un partido vital y el club trabaja para reforzarse y alguien tendría que salir. Hay que ser prudentes por el límite salarial, pero es pronto. Estamos trabajando con el club para hacer alguna incorporación, es la realidad".

"Prefiero hablar de los que tenemos. En caso de fichar en enero, ya hablaríamos. Soy claro con el club y les transmito lo que nos hace falta en cada posición".

"Cavani me parece un buen futbolista, pero prefiero hablar de los que hay aquí. Necesitan nuestro cariño y el del aficionado para que rinda al máximo, empezando por mañana".

El Balón de Oro

"Primero, felicitar a Alexia Putellas, que ha hecho historia y me une una amistad cercana. Se le veía de joven una gran profesionalidad y capacidad. Felicitar a Pedri también, que invitó al equipo a cenar, un gran detalle. Y lo de Messi me parece de justicia futbolística, es el mejor del mundo y de la historia. Pep dijo que nunca es injusto que le den un Balón de Oro a Messi. Pienso lo mismo. Quizás Lewandowski también lo merecía, pero cuando abren el sobre y dicen Messi, para mí es justo".

"Leo es el mejor, al final hay una votación, se suman los votos y es justo el que gana. De la historia, mi argumento es que Pelé fue el mejor de su época, Maradona de la suya, Di Stéfano quizás de la suya, pero todo evoluciona. Si en 30 años sale alguien como Leo, quizás podremos decir que es mejor que él. Por eso ahora sí creo que Leo es el mejor de la historia, para mí no hay color. Y sobre Neymar, pues si no ganas títulos, creo que es por eso su posición".

Entrenar un equipo femenino

"Está creciendo los últimos años de manera muy bestia. Si no eres profesional es difícil, y ahora lo son. Han mejorado mucho, en el aspecto táctico, técnico, tienen todo mi respeto y admiración. He visto muchos partidos, me gusta y veo mucho talento, en Alexia Putellas, Aitana, Jennifer Hermoso, Mapi León... Muchas jugadoras de la selección que tienen talento. Y no descarto en absoluto entrenar un equipo de fútbol femenino".