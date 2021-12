Otro choque entre PP y Vox en Madrid: Almeida advierte a Monasterio que "no permite que se mienta impunemente"

Mientras en la Comunidad de Madrid Partido Popular y Vox parecen estar más sintonizados que nunca, tras pactar sus primeros presupuestos en conjunto, el panorama en el Ayuntamiento de Madrid es radicalmente contrario. El cruce de acusaciones entre Almeida y los dirigentes de la formación de ultraderecha son constantes, alejando aparentemente un posible pacto presupuestario.

Así, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha afeado este viernes a Vox que es "ridículo" que digan que es "comunista" y les ha pedido que se sienten para negociar los presupuestos municipales porque "para eso le pagan los madrileños". Así lo ha trasladado a los periodistas durante el acto de celebración del Día de la Constitución que se ha celebrado en la Real Casa de Correos.

“Soy un peligro comunista. Presido un gobierno comunista. Es de primero de comunismo bajar 500 millones en los presupuestos, desbloquear desarrollos urbanísticos y tener tolerancia cero con la ocupación”, ha ironizado el primer edil, quien ha agregado que es “un comunista grotesco” con él que “no se quiere sentar Vox”.

Hoy le he recordado a Almeida que para conseguir un acuerdo con VOX como el de la Comunidad debe alejarse de los comunistas de Carmena y de las políticas de izquierda como Madrid Central,que prometió revertir.

Ha pedido al líder de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith, que “se tome en serio a los madrileños” y se sienten “mañana, pasado o el lunes” para negociar porque “Madrid no es la cuna del soviet" y, además, "para eso le pagan los madrileños".

Además, ha apuntado que Vox está tratando de “desestabilizar” gobierno, al igual que ocurre en Andalucía”, algo que no puede suceder en la Comunidad de Madrid, donde PP y Vox sí han llegado a un acuerdo de presupuestos, porque para ello “tendrían que votar con la izquierda”.

Por su parte, Smith ha asegurado a los periodistas que el PP no ha cumplido con su palabra porque, con ellos, han vuelto “las políticas de Manuela Carmena” a Madrid, algo de lo que “vanaglorian” desde Recupera Madrid. A lo que ha añadido que el Equipo de Gobierno (PP y Cs) han “traicionado su palabra”.

Posteriormente, ha entrado Rocío Monasterio en el asunto por medio de Twitter, donde ha señalado: "Hoy le he recordado a Almeida que para conseguir un acuerdo con Vox como el de la Comunidad debe alejarse de los comunistas de Carmena y de las políticas de izquierda como Madrid Central, que prometió revertir. Que cumpla su palabra, se aleje de la izquierda y contará con nosotros".

Ante estas nuevas acusaciones, el alcalde madrileño ha respondido con un tonto molesto: "Yo no voy a decir lo que hablamos, porque a lo mejor Rocío Monasterio no queda tan bien, pero sí digo que el tuit es falso (...). No acostumbro a desvelar conversaciones privadas, pero lo que no puedo permitir es que en Twitter se mienta de manera impune como ha hecho Rocío Monasterio, con la que por cierto tengo una buena relación, por lo que me sorprende más lo que fue capaz de escribir".

Tras estas duras declaraciones, ha querido rebajar el tono, consciente de que necesita a la formación de ultraderecha para aprobar los presupuestos, como así ha sucedido en la Comunidad, donde Ayuso y Monasterio han pactado: "Lo que estoy diciendo es que no todo vale en política y que rectifique. Y que diga que efectivamente se equivocó, no pasa nada, y que lo que puso ayer en Twitter no se corresponde con la realidad".

De esta forma, continúan los cruces de acusaciones entre ambas formaciones conservadoras, ya que el pasado martes el alcalde acusó al portavoz del Grupo Municipal Vox, Javier Ortega Smith, de estar haciendo "un ejercicio de matonismo político en el cual está secuestrando a todos los ciudadanos de Madrid en aras de su interés personal y particular”.

Almeida, solo en el Ayuntamiento

Mientras su principal socio de gobierno se muestra muy reacio a llegar a un pacto presupuestario, el resto de formaciones también muestran su lejanía con el popular. La portavoz socialista en el Consistorio, Mar Espinar, ha asegurado que Almeida ha asumido el “papel de mayordomo” del líder del PP, Pablo Casado, y de Vox porque “sirve a sus dueños” y ha apuntado que no haya “tanto alarmismo” porque no se llegue a un acuerdo de presupuestos porque habrá que ver si Vox “es tan chulo como quiere aparentar”.

"Almeida es un alcalde débil", ha asegurado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y la demostración es que "no tiene una sola idea nueva y tiene un claro sesgo conservador que quiere eliminar los apoyos y las ayudas al colectivo LGTBI". Maestre ha espetado que Almeida "se pelea más en el PP que por Madrid".