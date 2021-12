LeBron critica con dureza a la NBA por el "muy pobre" manejo de su falso positivo

LeBron James, que regresó este viernes a la cancha con Los Angeles Lakers tras su falso positivo por coronavirus, criticó a la NBA por el "muy pobre" manejo de esa situación, que le hizo aislarse durante varios días y perderse el encuentro ante los Sacramento Kings del martes.

"Sabía que me iban a sacar del protocolo del coronavirus. Nunca, nunca me sentí enfermo para nada. Sé que puedes ser asintomático (...) pero simplemente creo que esto se manejó de una manera muy pobre", dijo en la rueda de prensa tras la derrota de los Lakers frente a sus vecinos y rivales Los Angeles Clippers (115-119).

En su primera intervención ante los medios tras lo sucedido, James dijo este viernes que este incidente del falso positivo le hizo sentirse "confundido, frustrado y enfadado". Cuestionado sobre qué fue exactamente lo que le enfadó de cómo gestionaron sus pruebas, James detalló sus críticas. "Mi primer test dio negativo y luego mi segundo test dio positivo. Normalmente, cuando tienes un test positivo te hacen otra prueba al momento para asegurarse. Pero no hubo ningún test justo después de mi positivo: me mandaron directo al aislamiento", dijo.

"Esa es la parte que me enfada", añadió al explicar que tuvo que volver de Sacramento sin nadie acompañándole y que posteriormente tuvo que organizar a toda su familia y personal para que no estuvieran en contacto con él durante varios días. James aclaró que la NBA ha hecho "un gran trabajo" para combatir la pandemia, pero consideró que en Sacramento y en su caso particular se hicieron las cosas "un poco diferente" a lo que dicta el protocolo.

La NBA anunció este jueves que LeBron James ha salido del protocolo del coronavirus tras confirmar que se trataba de un falso positivo. La estrella de los Lakers entró el martes en el protocolo del coronavirus de la NBA y fue baja en el duelo de ese día en el que los de púrpura y oro se impusieron a los Sacramento Kings (92-117).

La NBA anuncia que LeBron James ha salido del protocolo de salud anti-COVID y vuelve a estar disponible para jugar... la estrella de los Lakers se perdió el último partido en Sacramento por lo que acabó siendo un falso positivo. pic.twitter.com/MV6M6ppACp — Alberto de Roa (@TikotDeRoa) December 2, 2021

Lo más probable entonces era que James se perdiera varios partidos hasta que cumpliera con los requisitos para regresar a la cancha, pero la NBA autorizó ayer su vuelta inmediata a la competición tras certificar que su positivo por coronavirus no era tal. La NBA explicó en un comunicado que el jugador ha dado negativo en dos tests realizados con 24 horas de diferencia.

"James fue inicialmente colocado en el protocolo después de una serie de pruebas que arrojaron resultados contradictorios, incluido un test positivo inicial que fue recogido el 29 de noviembre. Pruebas adicionales confirmaron que él no ha dado positivo", detalló la liga. La cadena ESPN fue más allá de las explicaciones oficiales de la NBA y aseguró que James ha dado negativo en ocho pruebas de coronavirus diferentes desde que regresó a Los Ángeles el martes por la tarde.

James, que cumplirá 37 años el 30 de diciembre, confirmó a finales de septiembre que se había vacunado contra el coronavirus. Se trata de una gran noticia para los Lakers, que contarán así con su máxima figura antes de lo previsto. Este breve paso de LeBron por el protocolo del coronavirus es una etapa más del convulso inicio temporada que está teniendo "King James". Al margen del partido que no jugó el martes, James se ha perdido diez encuentros más por diferentes problemas físicos y fue sancionado con un encuentro fuera de la cancha tras ser expulsado por darle un golpe en la cara a Isaiah Stewart de los Detroit Pistons.