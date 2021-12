A prisión una mujer por subir una fotografía artística con su hijo en la que sale desnuda

La conocida actriz de Ghana Rosemond Brown, o como se le conoce profesionalmente, Akuapem Poloo, irá a la cárcel a consecuencia de haber publicado en las redes sociales una fotografía artística desnuda junto a su hijo para felicitarle su séptimo cumpleaños.

La imagen en cuestión es una fotografía artística en la que madre e hijo se miran a los ojos mientras se cogen de las manos y en ella, la mujer sale sin ropa. Por esa fotografía de 2020, los funcionarios de Ghana la han acusado de violencia doméstica y publicación de material obsceno, y la jueza determinó que "una sentencia severa servirá como disuasivo", ya que "al tribunal le molesta la publicación de fotos de desnudos en las redes sociales".

"No hay duda de que, aparte de la violación, la profanación, la agresión física, la publicación de material obsceno va en aumento", dijo la jueza, según New York Post. La sentencia le condenaba a tres meses de prisión, pero la mujer recurrió y ahora el Tribunal Superior confirma que la sentencia no es excesiva.

Finalmente, la Justicia ha decidido el ingreso en prisión de Rosemond y deberá despedirse de su hijo durante esos meses. "Hijo, te amo y dios está contigo siempre. Se bueno hasta que mami vuelva", ha escrito en las redes sociales pidiendo a su hijo que sea fuerte mientras ella no está.

Asimismo, ha querido dar las gracias a todos los que le han apoyado tras el varapalo de los jueces: "Gracias a todos por su amor y su apoyo, especialmente a los medios y a las artistas que sigan mostrando su amor y su apoyo".